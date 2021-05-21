受刑人利用探親逃亡　逃1年多靠「這工作」維生...落網超傻眼！

記者黃宥寧／台北報導

林姓受刑人利用前年12月間利用返家探視之際竟逃逸，刑事局偵查第四隊在去年12月獲報後與台南市政府警察局第二分局承專案小組展開偵辦。專案小組以科技偵查方式分析，經5個月蒐證，在本月12日發現林嫌藏匿台南市北區日租套房，逃亡間以兼職外送為生，警方埋伏守候並順利將人逮捕，將他移送歸案。

▲受刑人林男在矯正署自強外役監服刑，在前年利用返家探親逃逸，逃亡期間竟當外送員賺錢。（圖／記者黃宥寧翻攝）

35歲林子安因犯下多起詐欺案遭判有期徒刑5年1月，並在法務部矯正署自強外役監服刑。林男卻在前年12月利用返家探親機會逃跑。

刑事局偵查第四大隊去年12月接獲通報後即展開偵辦，並與台南市政府警察局第二分局組成專案小組，專案小組以科技偵查方式經歷5個多月，發現林男返回他的故鄉台南，並冒用親友身分在北區一帶承租日租套房。

▼林男逃亡兼職外送員賺外快，遭警方路邊盤查逮捕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方隨即並前往日租套房作地毯式清查，並得知林男於藏匿期間竟兼職外送員賴以維生。在本月14日等待他外出外送時予以盤查，並當場將他逮捕歸案。

刑事局指出，法務部矯正署所屬外役監近10年曾有39人脫逃，尚有3名受刑人未緝獲。而上月15日已將逃犯藍啟銘逮捕歸案，本月14日也將林子安逮捕，該專案僅剩嫌犯殷世翰在逃，刑事局也將積極查緝。

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