被疫情嚇到睡不著　身心科醫師：對防疫雪上加霜！

▲疫情警戒升至三級，不少人因為擔心而產生焦慮情緒導致失眠。

記者潘姿吟／台北報導

疫情變化快速，本土病例連5日破百，全台防疫警戒不斷升級，人心惶惶，社會瀰漫著焦慮的氛圍。各大醫院防疫升級，看病的人少了，但精神科資深主治醫師的臧鴻儒指出，焦慮的人還是焦慮，身心科看診病人並因沒有減少，若因為擔心疫情導致失眠或影響睡眠品質，對健康而言，反而是雪上加霜。

疫情延燒全球，不知道還會持續多久？而在台灣本土疫情爆發後，回歸正常生活的日子遙遙無期。臧鴻儒醫師表示，從看診人數觀察，身心科的病人沒有減少，若與一般專科疾病相較，看病者的比率相對高。

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臧鴻儒接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，「失眠」是百病之源，許多研究證實失眠導致免疫力下降，而長期睡眠品質不佳，更是大大影響身體器官功能、代謝問題，如果沒有早期治療失眠，還可能誘發慢性疾病與潛在中風的風險。

他提到，失眠一點都不難搞，很多人只是因為網路資訊良莠不齊，或因為錯誤解讀，而做了錯誤的判斷。在此波疫情嚴峻之際，他提醒大家，只要掌握正確知識，有睡眠問題應即時儘早就醫、勿自行服藥，並與醫師密切配合，了解系統化治療方法，學習如何自己照顧自己，還是可以重新掌握靠自己睡的方法。