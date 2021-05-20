「新防疫指揮中心」取代陳時中？　他指成員有這5人

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者崔子柔／綜合報導

台灣本土疫情爆發，蔡政府「+0」政績大破功，國民黨前立委蔡正元就點名衛福部長陳時中的防疫中心「失職失能」，更指出「新的防疫指揮中心」已經悄然成立，包括柯文哲、侯友宜、盧秀燕、林姿妙、王惠美，如果沒有他們的快速行動，「今天台灣的疫情會更慘」。

蔡正元昨（19）日在臉書發文指出，陳時中指揮的防疫中心已經失職失能，「沒有普篩、沒有儲備疫苗、沒有管控檢疫旅館、沒有嚴格檢疫入境關口、沒有強大的網路防疫工程、沒有充足醫護人員、沒有足夠的病床」。

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蔡正元表示，陳時中先前稱醫療資源準備齊全，「吹牛吹了一整年，事到如今樣樣不足」，更指「用石器時代的方法，在應付電腦時代的疫情，實在夠糟了！」

蔡正元提到，幸好新的防疫指揮中心悄然迅速成立，「強力的取代陳時中那個只會開記者會號囂的指揮中心」，成員包括台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙以及彰化縣長王惠美，他表示，「如果沒有他們幾個人快速行動，務實敏捷下定決策調集資源，今天台灣的疫情會更慘」，「這場綠色災難，將跟印度一樣的難波萬」。

▼蔡正元原文。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元）

