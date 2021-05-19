全國停課被問「妳怎麼還要上班」　超商女店員神回11字：請用點腦

記者黃翊婷／綜合報導

受到本土疫情升溫影響，教育部18日宣布，全國各級學校及公私立幼兒園從19日至28日停止到校上課。一名在超商工作的女網友19日凌晨在臉書「爆怨2公社」PO文感嘆，今日被客人問「啊妳怎麼還要上班」，當下真的很傻眼，最後乾脆回答，「我沒上班，你有店家買食物？」

▲超商座位區加設隔板防疫。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO提到，自己是超商店員，開始實施實聯制之後，一堆客人都會詢問「我每次進來都要實聯制嗎」、「學生進來也一樣嗎」，讓她覺得很無言，於是回答，「你不知道全台一堆停課了嗎？」

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沒想到客人一聽竟然繼續追問，「啊妳怎麼還要上班？」原PO此時心中滿滿的OS，最後乾脆直接跟客人說，「我沒有上班，你有店家買食物？你放假我在上班啊」，事後越想越傻眼，這才決定上網吐苦水，「可以用點腦嗎？每次防疫戰的時候我都遇到沒腦的。」

文章公開後，其他超商店員、加油站員工、零售業者也紛紛留言表示，不能同意更多，「以前颱風停班停課，被進來加油的客人問過，『哇，你們這種天氣還要上班啊？』」、「還有客人跟我說，就是這樣排隊才會群聚」、「我在另一間超商上班，有客人被提醒戴口罩，結果回答『好』卻還是沒戴」。