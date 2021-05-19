全台1週2次大停電　林濁水斷言唯一原因：能源戰略才是問題

記者黃翊婷／綜合報導

台灣一週之內無預警發生2次全國大停電，造成民怨。民進黨前立委林濁水18日在臉書一篇121字的文章中斷言，連連斷電的真正原因只有一個，「在各種反核、反開發信徒聯手追逼之下，硬擠出的備載容量根本是假的。」

▲林濁水。（圖／記者林敬旻攝）

台灣在5月13日、5月17發生2次全國大停電事故，台電為了應付用電需求，甚至啟用核三的一號機。為了平息眾怒，台電董事長楊偉甫18日親上火線，強調517停電將比照513停電賠償，當期電費減收5％，而且近期將訂出新規則，未來同一區域不會再實施輪流停電，也就是不會再是C、D組擔當「重任」。

至於為何會在一週之內連續大停電2次，民進黨前立委林濁水18日在臉書PO文指出，連連斷電理由一堆，不過，電力系統相當複雜，根本不可能一直保持零事故，「所以斷的真正原因就只有一個，在各種反核、反開發信徒聯手追逼之下，硬擠出的備載容量根本是假的。」

▲林濁水臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／林濁水，下同）

林濁水認為，現階段的狀況是出在能源戰略，而不是管控的技術問題，「捨戰略爭戰術，恐永遠處在斷電危機中。」這篇文章公開之後，也吸引不少網友、名人留言討論，其中還包含前台南縣長（後縣市合併升格直轄市）蘇煥智。

蘇煥智認為，能源轉型需要政府很大的智慧、魄力以及管理能力，台灣在能源轉型改革的腳步，距離國際要求標準仍有嚴重落差，如何落實各項節能政策，某種程度上，在反核、減煤、減碳的大趨勢之下，能源轉型也是國家一次升級的契機，這也是對政府治理能力非常嚴苛的挑戰與考驗。

▼蘇煥智留言全文。