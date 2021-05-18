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基隆疫情懶人包！累計13例本土　其中就有「11人」與萬華群聚有關

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市累計13例確診。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者陳韻如／基隆報導

本土疫情大爆發！到今天為止，已連續四天新增破百例本土案例，基隆累計13例，而其中11例就與萬華群聚有關，也導致基隆市許多店家成了確診者足跡，目前皆已暫停營業，並進行大消毒。《ETtoday新聞雲》記者也整理了基隆確診案例的關係懶人包。

基隆市12日出現首起本土案例，為一名中年婦人（案1217），還疑似到過萬華擺攤而因此染疫，而足跡曝光之後，因她曾到過信義市場，市府於是立即下令市場停業；13日再增加一例，為住在新北市的老翁（案1365），也同樣到過萬華，並曾到基隆與家人慶祝母親節，而他確診後，家人經過採檢，其孫女（案1639）於隔日確診。

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案1639公布的同日，也有一名男高中生（案1554）確診，事後在匡列接觸者後，其媽媽（案1825）也於17日公布確診、就讀大學的姊姊（案2202）則於今日公布，而經疫調，媽媽曾到過萬華吃韓式烤肉，再前往西門町唐吉軻德，研判是因此而染疫，一雙兒女也因次遭感染。

除此之外，指揮中心17日還公布了另外5例，為案1217的姊姊（案1825），以及一名也同樣有萬華旅遊史的中年男性（案1824）、一對情侶（案1945、案1946）也一樣到過萬華，另外還有一名未有萬華旅遊史的銘傳女大生（案1944）。

▲基隆市公布3確診、1未有案號足跡　曾去過萬華卡拉OK、茶館。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市公布3確診、1未有案號足跡。（圖／基隆市政府提供）

至於18日所公布的3例中，其中案2089的疫調顯示，也與萬華群聚有關，而其因幾乎天天到南興市場採買，市長林右昌也下令市場停業至30日。

此外，還有一名確診者因市府18日上午才接獲通知，正積極展開疫調，並匡列接觸者，目前仍未立案號。

經統計，一共有11人（案1217、案1365、案1639、案1554、案1824、案1825、案1826、案2202、案1945、案1946、案2089）與萬華群聚相關，可見群聚感染威力不容小覷。

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