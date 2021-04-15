SONY發表Xperia 1 III、5 III以及10 III 　拍照、音樂與螢幕技術是重點

▲Xperia 1 III 官方宣傳影片。（影片／取自 YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

三星今年推出S21系列旗艦機，著重OLED螢幕顯示、拍照感光也大幅提升，隨後更推出被譽為最高CP值的Galaxy A52打入年輕市場，而在稍早的SONY發表會當中，除了傳聞中的 Xperia 1 III、Xperia 5 III 之外，更首次將旗下首款 5G 中階機 Xperia 10 III 引入市場，預計今年夏天推出，台灣上市時間未定。

Xperia 1 III、Xperia 5 III、Xperia 10 III 共通特色：快、5G、21:9

這次發表會的主角當然就是 Xperia 1 III 了！而在歷經 ONE SONY 大計畫之下，Sony mobile 正式被併入 SONY 集團，與相機、電視、音響部門又做了一次大融合，先前外傳 SONY 集團將心力全數放在智慧型手機領域，這次得到的答案是 SONY 將被定位成一間以創造與娛樂為核心的公司，在行動產品方面，原本的 Sony mobile 業務是以覆蓋全市場來推廣產品，併入 SONY 之後，則比較聚焦在特定用戶族群，像是以往分類為拍照、電影、遊戲、音樂的需求，現在重新設計手機在拍攝、影音體驗、行動遊戲、頂級攝影、音樂方面的用戶感受。

在此戰略底下，SONY 在 2019 催生出了首款 Xperia 1 產品，另外還有 Xperia 5 跟兩款 Xperia 10，最大特色就是使用 21:9 顯示比例的螢幕，除了應用在電影觀賞，更被應用在攝影跟遊戲領域，這樣的想法在這兩年內，陸續有三星、小米、OPPO 等品牌跟進，像是 Galaxy S21 Ultra 使用的就是 20:9 螢幕顯示比例。

隔年接力推出的 Xperia 1 II、Xperia 5 II、Xperia 10 II，延續 21:9 顯示，主要著重在 Camera UI、更好的拍攝感光能力、更快速對焦、防手震、4000mAh、Wifi 6，旗艦機還塞入 16mm-24mm-70mm 大三元鏡頭。

至於今年 Xperia 1 III、Xperia 5 III、Xperia 10 III 三支手機首度同時亮相，代表 SONY 面向消費需求的一致規劃。首先，全系列 21:9 顯示比例，而且全系列手機防水、首度全系列都支援 5G。再者，這次全系列強調「快」，因此支援相機連拍。全系列支援高音質音樂播放，另外，電池容量都提升到 4500mAh。

Xperia 1 III：集齊四項黑科技於一身的頂級旗艦

Xperia 1 III 全機 IP65/IP68 防水防塵，手機正面是使用抗刮耐磨的康寧 vitus 玻璃。機身背後是大猩猩第六代康寧玻璃，不過手機背面從原本玻璃鏡面改為霧面處理，手機的金屬中框也刻意磨製成 Bravia 高階 OLED 電視邊框的霧面切角，相機按鍵設計了格菱紋設計，側邊同樣透過電源＋指紋辨識按鍵提供解鎖功能，共有黑色、灰色跟紫色三款。

黑科技一：首款 4K HDR OLED 120Hz 螢幕手機

影音體驗是 SONY 本家強項，這次 Xperia 1 III 顯示比例維持在 21:9，配備了 6.5 吋 4K HDR OLED 螢幕，畫面更新率 120Hz、240 Hz 觸控採樣率，內載 X1 顯示引擎並提供杜比 ATMOS 劇院級立體聲雙喇叭，實際體驗來說相較上一代大聲，官方數據是比以往大聲 40%。

黑科技二：360度環場音效

這支手機的影音體驗上多了跟 Google 合作 360 空間模擬音效，而且不管是耳機還是外放喇叭都適用，當你開啟這樣的功能之後，耳機從左右聲道切換到 360 度，實際感受就像音樂環繞在四周，而且透過 AI 辨識跟調整，任何檔案、任何耳機都適用。此外，Xperia 1 III 也是少數旗艦機保留 3.5mm 耳機孔的手機，支援 Hi-Res，LDAC，DSEE，跟 360 實景音效。

▲▼Xperia 1 III 的 360 度音效支援雙前置喇叭外放跟耳機播放。（圖／取自SONY直播頁面）

▲▼Xperia 1 III 等三款手機這次都提供 3.5mm 耳機孔，支援杜比ATMOS音效。（圖／取自SONY直播頁面）

黑科技三：120fps 高幀率錄影與30秒回放錄製

針對遊戲玩家，Xperia 1 III 跟上一代一樣內載「遊戲增強器」，同樣提供所謂效能模式、勿擾模式，並且跳過電池直接對手機充電之外，今年多了背景深色強化、麥克風優化（Optimize V.C 降低風切聲）、遊戲音效等化器、錄影回放、120fps 高幀率錄影等功能，其中 30 秒回放錄製（R.T. Record）功能，可以在玩家按下錄製之後，往前錄製 30 秒影片。

▲Xperia 1 III 可以提供 60Hz 跟 120 Hz 的畫面顯示切換。（圖／取自SONY直播頁面）

▲Xperia 1 III 額外提供即時背景深色強化，藉此可以更容易辨識敵人藏匿的地方。（圖／取自SONY直播頁面）

▲Xperia 1 III 的遊戲音效等化器方便個人依照喜好客製調整。（圖／取自SONY直播頁面）

▲Xperia 1 III 的 30 秒回放錄製（R.T. Record）功能，可以往前錄製 30 秒影片。（圖／取自SONY直播頁面）

硬體效能方面，搭載高通S888 行動平台，電池容量 4500mAh，不過這次只支援 30W 快充，能在 30 分鐘內充滿手機一半的電力，支援無線充電、反向充電，順帶一提：盒裝隨附 30W 充電器。

黑科技四：世界第一款望遠變焦同時具備 Dual PD 感光元件的手機

拍攝功能方面，承襲 SONY α 系列相機技術，Xperia 1 III 是世界第一款望遠變焦同時具備 Dual PD 感光元件的手機。稍微解釋一下Dual PD 雙光電二極體對焦，相對於 Dual Pixel 技術這種圖像感測器上的功能設計來說，Dual PD 對焦速度更快，透過硬體搭配軟體 247 點對焦解決方案，讓手機達成高速又穩定的對焦效果。

▲拍攝功能上提供 247 個對焦點。（圖／取自SONY直播頁面）

Xperia 1 III 今年延續蔡司T*鍍膜鏡頭，相機規格如下：

超廣角：1200 萬畫素，等效焦距 16mm，光圈 F2.2，支援 Dual PD，EIS 電子防手震

廣角：1200 萬畫素，等效焦距 24mm，感光元件 1/1.7吋、感光面積 1.8um，光圈 F1.7，支援 Dual PD，OIS 光學防手震，OIS+EIS 防手震。

潛望式望遠變焦鏡頭：*首款可變化等效 70mm,105mm 兩個焦段手機，光圈各自為 F2.3，F2.8，兩者都是 1/2.9 吋，OIS+EIS 防手震。

3D iToF

自拍鏡頭：800 萬畫素

▲Xperia 1 III 是首款可變化等效 70mm,105mm 兩個焦段的智慧型手機。（圖／取自SONY直播頁面）

▲Xperia 1 III 共提供 3+1 組鏡頭、四個拍攝焦段。（圖／取自SONY直播頁面）

根據 Sony 解釋，70mm、105mm 方便構圖，屬於人像鏡，而 24mm-105mm 為旅遊鏡頭，而且這次把 Photo Pro 整合在一起，拍攝上可以快速切換專業模式，也可以在 0.7X、1.0X、2.9X、4.4X~12.5X 這幾個焦段自由切換拍攝，光學變焦做到 105mm。數位變焦從上一代的 200mm 延長到 300mm。

在連拍的部分，Xperia 1 III 提供每秒 20 張連拍，每秒 60 次自動對焦，熟悉 SONY 相機的話，這個是 Sony α9 的拍攝規格，是當時 Sony Xperia 1 II 最大特色。

這代的逆光補正是自動開啟的（HDR Auto），對焦功能方面，從即時眼睛對焦，現在進化到可以做到人眼、動物眼對焦，所謂即時物件追蹤方面，從眼睛、臉部到全身，都可以確保任何教度都可以快速對焦。

在動態錄影方面，24mm 焦段提供錄影防手震“FlawlessEye”功能，當你在快速移動，背景可以快速修正對焦，讓影片畫質看起來更流暢。

▲全新“FlawlessEye”功能，讓你在快速移動，背景可以快速修正對焦。（圖／取自SONY直播頁面）

上市情報方面，Xperia 1 III 共有 12GB+256GB、12GB+512GB 兩種規格，預計今年初夏上市。

Xperia 5 III：標榜速度與舒適兼具的手機

相較於規格控的 Xperia 1 III，Xperia 5 III 的定調是在年輕族群，因此同樣都是搭載高通S888，而且配備相同的相機鏡頭與功能，但是因為少了 3D iTof 測距鏡頭，因此少了即時物件追蹤，機身重量也降低到 168 克，顏色也比較活潑，共有綠色、粉紅、黑色三款，手機背部亮面，電池容量同樣是 4500mAh、支援 30W 快充。

Xperia 5 III 配備 6.1 吋 HDR OLED面板，正反兩面都是覆蓋大猩猩第六代康寧玻璃，螢幕方面本身有 120Hz-60Hz 更新率可以切換，也支援 360 度 RA 音樂播放， 360 度模擬等等。遊戲功能方面也是跟 Xperia 1 III一樣，提供背景深色強化、遊戲麥克風、高幀率錄影能力。

所以簡而言之，Xperia 5 III 跟 Xperia 1 III 主要在少了 3D iTof 測距鏡頭，螢幕等級也降低一些，規格方面只提供 高通S888，8G+256G一個版本，預計夏天上市。

Xperia 10 III：SONY首款5G中階機

Xperoa 10 III 配備 6 吋 21:9 HDR OLED螢幕，多了 HDR TRILUMINOS 顯示能力，跟上一代相比，尺寸更小、電池容量更大，而且多了 IP65/IP68 防水，同時也是 SONY 首款 5G 中階手機，搭載的是高通S690 5G 處理器。

Xperoa 10 III 手機大小為 154X68X8.3 mm，重量 186 克，相機規格如下：

廣角：800 萬畫素，等效焦距 16mm

超廣角：1200 萬畫素，等效焦距 27mm

長焦：800 萬畫素，等效焦距 54mm

拍攝功能方面，SONY 首次讓 Xperia 10 III 增加了 10 連拍效果，而且顯示效果更加明亮，另外也新增寵物場景模式，當系統偵測是寵物或者是小孩，就會把快門拉高，並且多了夜拍、HDR等功能。

音效方面，Xperia 10 III 都有 3.5mm 耳麥孔，提供 LDAC、DSEE、Hi-Res Audio 等音效技術，共有黑、白、藍、粉四色可以選擇，電池容量維持在 4500mAh，支援 18W PD 快充，隨盒附贈 UCH20充電器，預計今年夏季推出。