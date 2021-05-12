瘋電影／只有蕓知道　由賭場輪盤決定的婚姻願賭服輸

文／賴賴

瘋言瘋語：

原來是真實故事，結局看完特別溫暖，電影採用倒敘手法，前半段很平緩的夫妻日常，加上一個生活中重要的調劑師～員工瑪琳達，雖然只有三人腳色的劇本，卻因馬琳達的活潑幽默，使得生活變得有點趣味，文學式手法，努力讓枯燥日常多了些美感。

很意外馮小剛能拍出這麼文藝青年情懷的散文電影，儘管真實故事情感生動，單靠一件死亡的可能埋伏在劇情中，仍顯單薄，人生的真實故事，本來就只是柴米油鹽醬醋茶，穿插了馬琳達的紐西蘭人民族性，才能稍微在枯燥生活中增添色彩，這位打工女孩賺夠錢就出遊去開拓視野，認識這個世界，非常健康的生活觀，對比了拼命賺錢的中國人，沒有安全感只能累積財富超顯成就，兩種人生觀，非常不同。

不是商業片，紐西蘭美景無可挑剔。這部電影最大的驚喜是馮小剛導演，從外型看起來是個冷酷凶狠的導演，沒想到能導出如此文青氣息，文藝風雅氣質的真人真事，而故事腳色還是他的好友，以為成名的導演多半都比較冷漠，所以看完對導演有了另一番認識，這部片在大陸票房破兩億，實在太厲害了。



片 名：只有蕓知道

英文片名：Only Cloud Konws

類 型：愛情、劇情

上映日期：2021-05-07

片 長：02時11分

導 演：馮小剛

演 員：黃軒 、 楊采鈺 、 徐帆

國 家：中國

語 言：國語

發行公司：華映



劇情大綱

改編自導演馮小剛摯友張述的真實愛情故事。

年輕的隋東風（黃軒 飾）和羅蕓（楊采鈺 飾）婚後定居在紐西蘭的克萊德小鎮，共同經營一家中餐館，兩人的婚姻生活已走過15個年頭，除了身邊多了一隻狗狗相伴，仿佛都沒有發生變化。



但隋東風和羅蕓無緣白頭到老，人到中年妻子的猝然離世讓他陷入哀傷與孤獨，踏上了為亡妻完成遺願的旅途。隋東風手捧著羅蕓的骨灰，按照她的遺願，將她的骨灰分別埋葬在不同的地方，隨風飄灑。隋東風一路前行，一路回憶，為這段相濡以沫的愛情籠罩上悲涼的底色。而當他回到故鄉探望羅蕓雙親時，得知羅蕓內心深處因為深愛他而隱藏的一個秘密。

▲靠廚藝養活老婆，卻也因此被生意綁住自由。

▲孤單的房東，溫暖的給了兩個留學生大優惠。

▲到紐西蘭讀音樂到最後仍然以廚藝賺錢。

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