瘋電影／勇抱大地　意想不到森林療癒能力超強大

文／賴賴

瘋言瘋語：

以為會很沉悶，結果完全不會，視角跟著女主在山上體驗了一趟療癒之旅，大自然的心靈治癒能力難以想像，宇宙萬物皆有其超能之處，電影一點一滴地呈現，當你真實地與大自然融合生存，就可以感受到環保山靈是現在人類當務之急，當森林被大火燒毀後，森林安全維護與照顧，可以感受到更加急迫重要。

經常爬山的人較能理解，存在深山的每棵大樹，正像是德高望重的智者安靜的啟迪人類智慧，但短視近利的人類靜不下來聽大自然的呼救，濫墾濫伐直到齊柏林導演用生命發出警告，即便是台灣森林，也正被非法濫墾的奸商殺害。

透過電影親近森林，大自然四季如此之美，沒有樹木的小河顯得單薄孤單，清新的空氣，無塵世雜念下的孤獨生活，反而凸顯森林裡的繁華喧囂，生命是如此珍貴，蟲鳴鳥叫像是歌頌生命的美好，電影有許多無言的意境，非常非常勇敢的投資，非商業片但是好看，看完電影會想去山裡走走。

片 名：勇抱大地

英文片名：Land

類 型：劇情

上映日期：2021-04-29

片 長：01時29分

導 演：羅蘋萊特(Robin Wright)

演 員：羅蘋萊特(Robin Wright) 、 德米安畢齊(Demián Bichir) 、 金迪肯斯(Kim Dickens)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：環球影業



劇情大綱

這是一個關於人性善良的一面是如何擁有心靈療癒及超越一切的力量，《勇抱大地》一片描述一個人在遭逢改變人生的悲慘事件後，如何尋找一個全新的生活方式。伊蒂霍澤（羅蘋萊特 飾）選擇將自己隔離於社會之外，獨自前往懷俄明州偏僻荒涼、杳無人煙的深山，過著孑然一身的孤獨存在。

完全離群索居，沒有手機沒有網路，更沒有野外求生的經驗，伊蒂在面對嚴苛的天候條件及大自然無情的力量時，毫無萬全的準備，也受到不斷的打擊。她在掙扎求生的過程中不斷受挫，幾乎瀕臨斷糧及失溫致死的危險，但是幸好一名居住在當地的男子米蓋包洛斯（達米安畢契爾 飾）及時發現了她，不但救了她一命，更開始教導她如何在野外求生的各種技能，也讓她敞開心房，使她更深刻地了解大自然。這兩個曾經受創的心靈發展出一段意想不到的友情，他們之間淡淡的感情連結也為他們帶來心靈的療癒及上天的恩典。

▲失去丈夫孩子，厭世得躲入山中。

▲最起碼必須要生火才能取暖。

▲難得山裡能覓得知己關心自己。

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