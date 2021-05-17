疫情升溫「本土確診+333」！一張圖秒懂　全台17日新增確診分佈





▲2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖。（圖／ETtoday製）

記者施怡妏／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今（17日）公布新增333例本土個案，連續3天（15日到17日）本土病例都破百人，今年本土確診數已暴增至826例，雙北市也於15日將警戒提升到第三級防疫，《ETtoday新聞雲》製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓大家們一目了然。

指揮中心表示，今日新增之333例本土個案，居住縣市分別為台北市158例（萬華區89例最多）、新北市148例（板橋區41例最多）、桃園市10例，基隆市6例、彰化縣5例、台中市及宜蘭縣各2例、新竹縣及苗栗縣各1例。

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從2021年1月1統計至今，全台已累計826名本土確診，新北市就佔了365例，位居全台第一名，其次則是台北市，已累計351名本土確診，除了雙北疫情高度警戒之外，其他縣市也出現確診病例。

桃園市已累計54名確診者，彰化縣已累計20名本土確診，宜蘭縣已累計18名本土確診，基隆市已累計10名確診，台中市已累計4名本土確診，新竹縣已累計2名本土確診，苗栗縣及高雄市已累計1名確診。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，確診個案中有189例女性、144例男性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今年5月5日至5月16日，其中台北茶藝館155例、萬華活動史相關86例、南部進香團6例、某社團群聚相關5例、宜蘭遊藝場群聚相關 3例，疫調中有38例、群聚關聯不明者40例，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心提醒，請符合公費接種對象者踴躍接種COVID-19疫苗，及早獲得保護力。接種COVID-19疫苗可以減少罹病、重症及死亡的風險，並可形成社區群體免疫力，降低疫情傳播機會。符合目前公費疫苗接種對象者，無須等候接種通知，請於接種前先上網或電話預約，並攜帶健保卡至接種院所施打。如無法預約，得攜帶身分證或其他身分證明文件(如員工證)等至接種單位，由醫療院所確認後接種疫苗。