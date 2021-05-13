結合現代潮流的AI設計發想　和睦國小創客發明展獲3金4銅

▲和睦國小創客發明展獲3金4銅1特別獎佳績 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣和睦國小學生在2021 IEYI世界青少年創客發明展暨臺灣選拔賽活動中，一舉拿下3金4銅及1特別獎，成績居全國之冠！學生逐一解說作品理念時，更令翁章梁讚歎孩子們的創意無窮，實在太厲害了！

今年獲得金牌獎的三項作品分別是「高效衛生施肥系統」、「追熱滅火飛彈車」及「自動換水水族箱」，及解決台灣所面臨的非核、空污、藻礁及缺電問題的特別獎作品「高效能發電系統」等，四項作品都是結合現代潮流的AI設計及兼具環保、便利及實用的發想，頗富生活創意，值得研發。

翁章梁分享，透過創意發想，創造不同的東西解決周遭所發生問題，很多創意來自基本的概念，透過這些創意點子，未來將有很大的擴展性，在這麼多參賽隊伍中，和睦國小的孩子們脫穎而出榮獲3金4銅及1特別獎，實屬難得，令人敬佩！

翁章梁談及，藉由科普教育，讓孩子們的想法及意見能被聽見，透過教師們的指導，相互交流、衝擊底下所創造出的東西不論好或壞，過程中思辨、創意發想的精神對孩子一輩子影響很大，期待這群小小科學家，未來能持續發揮創意，解決人類所面對的問題。

▲和睦國小創客發明展得獎作品 。（圖／嘉義縣政府提供）

和睦國小在校長陳振興擘劃下，校務推動績效卓著，歷年來由陳勝哲主任及校內多位老師協助指導參賽，自2013至2021年代表嘉義縣參加「IEYI世界青少年創客發明展暨臺灣選拔賽活動」共獲得4金7銀21銅7佳作的好成績，在發明展賽事中獲獎件數已連續8年全縣第一，成績斐然；今年更一舉獲得3金4銅1特別獎佳績，成績居全國之冠，未來將持續為嘉義縣在全國競技舞台上發光發熱！

此外，在立委陳明文積極爭取及縣府同仁的努力下，和睦國小順利爭取到教育部的補助經費480萬元，並積極規劃與執行教學大樓東側1至4樓老舊廁所改善工程施作。

校方用心投入工程修繕的設計，強調綠建築的空間解放、採光、通風、能源損耗及美感設計等主流設計意識，從友善的廁所、無障礙設計、採光通風佳、美感的涵養、節能與防疫、融課程元素、引民間資源等7大面向來作規劃；改善工程揉合了無障礙、綠色建築、工業風格、美學概念及校訂課程內容主題為一體，期能創造更多元的廁所建築美學與在地文化！