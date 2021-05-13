前獅子會長群聚6天跨6縣市！36足跡曝驚人活動力　這4地點最恐怖

▲國內疫情升溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林昱萱／綜合報導

新冠肺炎疫情持續升溫，短短3天內爆發35起本土確診案例，其中就有19名確診者與前獅子會會長（案1203）有關聯。另外，經調查發現前會長之接觸者在確診前短短6天內，足跡就跨足6個縣市，前往地點多達36處。

前會長相關接觸群聚案公共場所活動史，其20名相關人員短短6天內跨足縣市包含台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市，而地點多達36處，其中還有幾處不明仍在調查當中。

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▲前獅子會會長接觸者相關足跡。（圖／指揮中心提供，下同）

前會長相關接觸者完整足跡如下，5/4晚間前往新莊區晶華亭餐廳、萬華區某茶藝館；5/6前蘆洲來來按摩店、三重區某家庭理髮店、三重區大風車婚宴會館；5/7前往福壽街及中原路口菜市場、新莊區楊老爹肉圓、大安區SOGO復興館；5/8前往三重力行市場、新莊區楊老爹肉圓、泰成路2段菘賓餐廳、蘆洲區阿秋越南美食、林口三井Outlet、三重區某熱炒店、信義區醐同燒肉、國父紀念館、台北地下街、桃園蘆竹方記三杯滷味、蘆洲區海霸王餐廳。

5/9基隆八斗子釣魚、五股區成泰里守望相助活動中心、市民大道某卡拉OK、新莊區好市多、新竹縣峨眉鄉二泉湖畔咖分、新店區下城老地方餐酒館、新竹城隍廟、士林區天母銀座日市料理、三重區尚井日式涮涮鍋、蘆洲人从乑牛排館、桃園區松風日本料理；5/10前往好市多北投店、新北石門區英芳飯店海鮮餐廳、桃園區茶自點、蘆洲區泰式按摩店、淡水區康舒工程、蘆洲區孫東寶牛排館。

36處足跡中，尤以新莊和北投二家好市多、林口三井Outlet和台北地下街等4處的人流更是令人擔憂。