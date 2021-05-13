　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

前獅子會長群聚6天跨6縣市！36足跡曝驚人活動力　這4地點最恐怖

▲▼立法院 衛環委員會陳時中堵訪 眉頭深鎖 臉色凝重。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國內疫情升溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林昱萱／綜合報導

新冠肺炎疫情持續升溫，短短3天內爆發35起本土確診案例，其中就有19名確診者與前獅子會會長（案1203）有關聯。另外，經調查發現前會長之接觸者在確診前短短6天內，足跡就跨足6個縣市，前往地點多達36處。

前會長相關接觸群聚案公共場所活動史，其20名相關人員短短6天內跨足縣市包含台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市，而地點多達36處，其中還有幾處不明仍在調查當中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼0513獅子會會長疫情足跡。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)

▲前獅子會會長接觸者相關足跡。（圖／指揮中心提供，下同）

前會長相關接觸者完整足跡如下，5/4晚間前往新莊區晶華亭餐廳、萬華區某茶藝館；5/6前蘆洲來來按摩店、三重區某家庭理髮店、三重區大風車婚宴會館；5/7前往福壽街及中原路口菜市場、新莊區楊老爹肉圓、大安區SOGO復興館；5/8前往三重力行市場、新莊區楊老爹肉圓、泰成路2段菘賓餐廳、蘆洲區阿秋越南美食、林口三井Outlet、三重區某熱炒店、信義區醐同燒肉、國父紀念館、台北地下街、桃園蘆竹方記三杯滷味、蘆洲區海霸王餐廳。

▲▼0513獅子會會長疫情足跡。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)

5/9基隆八斗子釣魚、五股區成泰里守望相助活動中心、市民大道某卡拉OK、新莊區好市多、新竹縣峨眉鄉二泉湖畔咖分、新店區下城老地方餐酒館、新竹城隍廟、士林區天母銀座日市料理、三重區尚井日式涮涮鍋、蘆洲人从乑牛排館、桃園區松風日本料理；5/10前往好市多北投店、新北石門區英芳飯店海鮮餐廳、桃園區茶自點、蘆洲區泰式按摩店、淡水區康舒工程、蘆洲區孫東寶牛排館。

 36處足跡中，尤以新莊和北投二家好市多、林口三井Outlet和台北地下街等4處的人流更是令人擔憂。

ET快訊
快訊／台北文山區國小「變電箱爆炸」！緊急疏散100名學生
說好CD組輪流停電！「ABEHJ」跟著全斷了　網哀號：停快1
蘆洲獅子哥1傳19人「暗黑始末一次看」　陳時中曝：確診者腦袋
快訊／確診者足跡疑現信義區　Neo 19公告封館消毒
快訊／不只停電！　新北這些區域「將停水」
快訊／全台超過201件電梯受困　「3縣市」未停電逃過一劫
快訊／進入第四輪限電「時間曝光」！　影響229萬戶
快下班了！全台大停電紅綠燈失靈　警、義交急動員

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嗆鄉民「沒停電、沒社區感染」不要發廢文！全應驗怕爆：亡國感重

新北石門「英芳飯店」被列調查中　店家無奈：暫時關店消毒

下周梅雨鋒面要往南靠近了　水氣更多「午後雷陣雨範圍會變廣」

桃園八大行業是否停業　鄭文燦：加強稽查、不排除全面停業

快訊／確診者8日曾吃燒烤！　信義Neo19緊急閉館全面大消毒

警戒升級差一步！台大公衛學者力推「防疫道德」：年輕人更該遵守

新竹12萬戶受興達電廠影響停電　台元科技園區傳部分停電　

「已編列萬華茶館名冊！」老司機怕爆家庭革命　急查簡訊：還好

不甩疫情？台鐵急推公司化「辦40場說明會」　工會痛罵要官不要命

確診者足跡疑現信義區　Neo 19公告封館消毒

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

他靠「改變生活習慣」減下10kg 免運動也能告別大肚腩維持身材

蟑螂王！10坪房養270萬隻小強　每天花12小時照顧...月入20萬↑

屏東餐廳砸10萬設「醫用隔簾」　防疫+用餐安心！網：像急診室

嗆鄉民「沒停電、沒社區感染」不要發廢文！全應驗怕爆：亡國感重

新北石門「英芳飯店」被列調查中　店家無奈：暫時關店消毒

下周梅雨鋒面要往南靠近了　水氣更多「午後雷陣雨範圍會變廣」

桃園八大行業是否停業　鄭文燦：加強稽查、不排除全面停業

快訊／確診者8日曾吃燒烤！　信義Neo19緊急閉館全面大消毒

警戒升級差一步！台大公衛學者力推「防疫道德」：年輕人更該遵守

新竹12萬戶受興達電廠影響停電　台元科技園區傳部分停電　

「已編列萬華茶館名冊！」老司機怕爆家庭革命　急查簡訊：還好

不甩疫情？台鐵急推公司化「辦40場說明會」　工會痛罵要官不要命

確診者足跡疑現信義區　Neo 19公告封館消毒

快訊／台北文山區國小「變電箱爆炸」！緊急疏散100名學生

股匯市明天照常開市！　央行、證交所：不受停電影響

嗆鄉民「沒停電、沒社區感染」不要發廢文！全應驗怕爆：亡國感重

災難性停電！全國超過300萬用電受影響　蘇貞昌一句話讓大家火了

竹市總決算賸餘8億創新高　林智堅：推動建設兼顧財政健全

棒協發布第二級警戒措施　TOTO盃改到台南打

台南新開「美式滑輪場」！600坪超好拍　身分證有R、D享門票買1送1

賈西亞連3戰休兵　富邦勇士辛特力、塞瑟夫G3續戰

金融OL騎上高管姐夫！富二代男友PO「55頁偷情細節」　大尺度照曝

王柏融打起來　陳俊秀：投手危險要out了

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

快訊／全台大停電！台北高雄爆災情

快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

即／桃園某國小「2小學生疑確診」！

快訊／本土病例再增13例！

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

華航空服員爆打AZ疫苗後眼睛血栓

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

國家警報響！興達電廠事故大停電

媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

即／桃園某國小緊急通知曝！

即／傳基隆重症婦常去萬華擺攤「賣茶」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台大停電！台北高雄爆災情

快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

即／桃園某國小「2小學生疑確診」！

快訊／本土病例再增13例！

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

即／興達廠跳電「事故原因」曝光

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

華航空服員爆打AZ疫苗後眼睛血栓

快訊／快查電費單！全台C、D輪流停電

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

國家警報響！興達電廠事故大停電

媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

更多

最夯影音

更多
高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台
吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面