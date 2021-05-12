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台東市太平溪右岸「仁義南路」開放通行　提升大豐地區交通便利

▲▼ 台東市太平溪右岸「仁義南路」650公尺今開放通行，饒慶鈴：提升大豐地區交通流量 。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼ 台東市太平溪右岸「仁義南路」650公尺今開放通行，饒慶鈴：提升大豐地區交通流量 。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

為讓台東市區往來縱谷交通更便捷，台東縣政府推動太平溪右岸一路通工程，12日舉行第一段「仁義南路」通車儀式，縣長饒慶鈴表示，首段工程感謝各方配合與協助，歷時10個多月在今日通車，讓鄉親們久等了，為區別太平溪左右岸的路堤共構，並對應中華路以上的「仁義北路」，此段命名為「仁義南路」。

▲▼ 台東市太平溪右岸「仁義南路」650公尺今開放通行，饒慶鈴：提升大豐地區交通流量 。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，台東市與卑南鄉人口約佔全縣6成，為均衡地方發展，便利的交通是首要條件，去年太平溪左岸路堤共構完成後，對於兩地間往來交通，以及臺東觀光發展有相當助益與影響。因此，縣府推動大豐縱谷、南王太平等線一路通，運用治理太平溪堤防改善水患，提升河堤道路等及提供區域發展通路，讓居民有更好的居住環境與道路，也分流紓解市區往縱谷地區的交通，大豐地區為市區人口最密集之處，右岸一路通首段從中華路豐里橋到外環道新豐里橋，全長650公尺、寬17公尺，工程經費約4千萬元由縣府自籌，在有效空間內，縣府除了補強堤防也提升道路品質，藉此活化大豐地區生活圈，改善交通問題。太平溪右岸一路通全線從新豐里橋至太平橋，工程分段施工，預計明年底可通行至南王橋，期盼屆時紓解市區及大豐地區聯外交通。

建設處說明，太平溪右岸一路通全長9.5公里，第一段工程於去年7月開工，因緊鄰東海運動公園及東海國宅，界面整合調整設計變更增加工期。由於東海運動公園使用範圍與水防道路重疊，為工程進行而遷移遊樂設施攀爬網、溜滑梯等，將道路與公園間運用高低差設計區隔，讓用路人與在公園休憩都更安全。東海國宅段感謝國宅住戶與林主委協助與配合，移除文山路上資源回收站，文山路加寬銜接仁義南路口讓用路人更安全。另外，施工中的管線單位配合、公路總局台東工務段省道台11線路口銜接協助，也讓這條仁義南路圓滿完成。

太平溪右岸一路通馬蘭橋以上工程去年12月開工，預定今年11月完成後開放通行至日光橋，上個月開工的南迴鐵路橋下游工程，預定明年7月完成後日光橋將延伸開放通行至南王橋。從縣預算4千萬元至今天仁義南路開放通行，縣府陸續爭取中央計畫經費獲得支持，將投入預算已累計逾6.1億元。隨著計畫經費爭取到位辦理工程，縣府團隊也將持續努力，施工中的不便則請大家體諒與配合，早日完成太平溪右岸一路通全線從新豐里橋至太平橋工程。

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