頭份大橋「鋼索鏽蝕損害」禁行重車　宣導期完首日8車違規挨罰

▲頭份大橋因年久失修，將進行安全維護工程，警方在宣導期過後，全面取締重車行駛此路段，首日即開出8張罰單。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市頭份大橋，因年久失修，經工務處檢測後發現大橋拱圈塗裝面漆剝落，及部分鋼索銹蝕，擔心影響橋梁結構安全將進行工程改善，並於5月1日至10日止為重車禁行通行宣導期，警方11日前往頭份大橋執行取締工作，首日即開出8張違規罰單，將處900到1800元罰鍰。

頭份大橋於2002年啟用通車，採鋼索橋設計，為頭份地區重要橋梁，北橫公路通車後，更成為全國各地遊客前往三灣、南庄的主要通路橋梁。頭份大橋開通至今已有19年時間，經縣政府工務處檢測後發現，頭份大橋出現鋼索、銲接處鏽蝕及塗裝脫落等現象，恐影響結構安全，目前縣府已向中央機關爭取到經費進行維修改善。

▲▼頭份大橋在修繕完成前，將禁行聯結車及21噸以上車輛通行，違者將處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。（圖／記者黃孟珍翻攝）

工務處表示，在頭份大橋修繕完成前，將禁行聯結車及21噸以上車輛通行，苗栗縣政府公告自5月1日起至10日止為重車禁行通行宣導期，11日起正式限制聯結車及21噸以上車輛通行頭份大橋，違者依規定開罰。

頭份警方指出，為維護用路人通行安全，避免頭份大橋出現結構性危害，於11日前往頭份大橋，執行取締聯結車及21噸以上車輛違規行駛禁行路段勤務，共舉發違反管制行駛計8件，並將持續加強該路段相關執法作為。

頭份分局呼籲重車用路人，勿心存僥倖心態，應依規定改行駛替代道路，未依規定者將依據《道路交通管理處罰條例》，處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。

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