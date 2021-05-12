快訊／台北市國際龍舟賽「準備閉門」　路跑、足球賽、柔道全取消

▲台北國際龍舟錦標賽示意圖。（圖／翻攝自台北旅遊網）

記者袁茵／台北報導

面對中央流行疫情指揮中心防疫措施升級，北市府定調防疫升級，要求自12日起至6月8日暫停室內100人以上，室外500人以上體育活動。對此，北市體育局11日宣布，將延期舉辦4項體育活動，而外界關注的台北國際龍舟錦標賽，則開始準備閉門賽備案，也就是不開放民眾入場。

為配合中央與北市府防疫措施提升，體育局根據指揮中心11日發布的「疫情警戒標準及因應事項」，以及北市府新防疫計畫三階段防疫措施規定，12日起至6月8日止，暫停室內100人以上、室外500人以上體育活動。

而關於室內100人以下、室外500人以下活動，北市體育局指出，持續落實體溫測量、實聯制、消毒及動線管制等防疫作為，除因運動未能戴口罩時保持適當社交距離外，要求所有人員應全程配戴口罩，進行人流總量管制及禁飲食等措施。

因防疫規定，體育局也將延期舉辦4項超過500人活動，包括原定於5月15日至5月16日舉辦的「2021台北市幼兒足球錦標賽」、6月5日舉辦的「ELLE RUN with Style路跑」、6月6日「2021舒跑盃路跑」、5月27日至5月29日舉辦的「110年全國柔道錦標賽」。

而外界最關注的2021年台北國際龍舟錦標賽，由於是在6月12日至6月14日舉辦，並非在6月8日以前舉辦，因此先準備閉門賽備案，也就是閉門、不開放民眾入場，只有選手跟裁判才能參與，並視後續疫情發展滾動式調整。