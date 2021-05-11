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愛妻遭好友NTR！「他出差了，對吧」　綠帽夫見調情簡訊氣炸

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲愛妻遭好友NTR，綠帽夫撞見「鹹濕簡訊」氣炸。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

一名王姓人夫多年前在某電腦代工大廠工作，老婆及黃姓好友均在同一間辦公室，不料黃男卻偷偷與他的妻子發生婚外情，不斷在16個月內發生35次性關係，趁他出差時直接住進他家狂歡，甚至還互傳調情簡訊，直到2019年底他意外看到簡訊內容，才發現被好友戴綠帽了。

根據判決書指出，事件中的3名主角是多年好友，均在同一間電腦代工大廠工作、年薪百萬，王姓人夫2013年與老婆結婚，不料好友黃男卻與他的妻子發生婚外情，2018年9月起持續在汽車旅館發生性關係，甚至多次趁他出國工作之際，直接住進他的家中激戰狂歡，完全不顧在其他房間睡覺的孩子。

直到2019年12底，王男無意間發現妻子與黃男的調情簡訊，互傳「聽說XXX今天飛（出差）對吧，所以今晚一個人嗎」、「你是想來安慰我嗎，用XX安慰」、「可以X在妳X嗎」、「你X啊，你老弟又不是我在控制的」等，氣得立刻找妻子對質，妻子才坦承與黃男出軌。

▲▼ 臥室,出軌。（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

▲黃男與王妻多次在旅館發生性關係。（圖／免費圖庫pakutaso）

王男1個月後與妻子離婚，並且向黃男提告侵害配偶權。新北地院一審法官根據證人證詞、簡訊內容，認為黃男的行為確實侵害王男配偶權，判處黃男必須賠償30萬元。

黃男不服上訴，表示事件曝光後，他已經離職沒有工作，認為王男求償金額過高。不過高等法院二審法官認為，黃男工作期間年薪百萬，屬於有專業知識及工作能力之人，又正值壯年，審酌後加重判處黃男必須賠償110萬元，全案定讞。

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