快訊／台中工人跌落鷹架！「頭卡在夾板」當場命危

▲工人墜落鷹架。（圖／民眾提供，下同）

記者李忠憲／台中報導

台中10日下午發生一起工安意外，事發當時一名工人突然從三樓高的鷹架墜落，頭部卡在鷹架的夾板當中，當場失去生命跡象，警消獲報後緊急出動消防車3輛、救護車1輛、消防人員9名前往現場救援，目前已經緊急將人送往醫院救治，至於事故詳細發生原因，仍有待進一步調查。

另外，台中市勞動檢查處表示，據工地主任供稱，失足墜落的黃男是泥作工人，原本在4樓外牆施工，不知何故摔落掉在隔壁住戶3樓屋頂，目前勞檢處已經派員前往了解中。