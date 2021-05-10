要失望了！彰化微笑單車交接惹議　今年暑假確定沒腳踏車騎

記者唐詠絮／彰化報導

現行彰化縣公共自行車租賃系統YouBike7年合約到期，也將由運點科技的MOOVO單車接手，但現在卻出現系統銜接問題，縣民可能將會有2個月無車可借，更爆出晶片被偷拆的爭議，彰化縣議員葉國雄、賴清美、吳韋達為此在議會質詢關於公共自行車租賃系統的設置進程與銜接進度。

▲彰化縣微笑單車惹爭議。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲城觀處長田飛鵬。

據了解，彰化縣公共自行車系統YouBike，從2014年1月啟用後，委由捷安特公司營運，在彰化市、員林市和鹿港鎮有設置租用借還站點，至2021年1月6日止契約屆滿共7年。

▲今年9月由MOOVO系統單車進駐。（圖／彰化縣政府提供）

從2021年至2023年年底，由運點科技MOOVO系統車輛取得委託營運契約。與YouBike1.0系統車輛，最大之特色在於MOOVO係採電子圍籬與GPS車輛定位，更搭配藍芽自行車架以規範停車區域(無停車樁)與停放整齊，與YouBike1.0停車樁固定場站不同。

議員賴清美指出，今天被爆發出公共自行車因系統轉換「拆關鍵晶片」，這個重大問題要求警局務必主動偵辦，而吳韋達則認為彰化人會有2個月的時間會出現無車可借的狀況，這樣將會嚴重衝擊到經常使用公共自行車租賃系統的族群。

縣長王惠美對此表示將依法處理，而城觀處長田飛鵬則表示，交接仍然依照契約協調，但是確實有很多待處理事項，將會在6月底盡速完成，至於在7、8月將會沒有腳踏車可以租借，這方面會盡力協調。

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