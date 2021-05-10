52位外交官染疫！含1重症、7輕症　外交部研議寄疫苗

▲田中光、莊瑞雄。（圖／翻攝國會頻道）



記者黃巈禾／台北報導

外交部次長田中光10日透露，2514名駐外人員，目前累計52人染疫，其中1人重症、7人輕症，44人已康復，對於沒接種的人員，涉及派駐國沒有疫苗等問題，外交部研議將疫苗寄到外館。

立法院內政委員10日邀請陸委會、外交部、國防部、經濟部及國安局等單位列席，針對「美中衝突加劇下的台海情勢發展」進行專題報告。

民進黨立委莊瑞雄詢問，除了印度有外交人員確診外，其餘外館的情況外交部是否有掌握？田中光表示全球有52位同仁曾染疫，其中有44人康復，目前1人重症、7人輕症，另有70多位雇員染疫，但都還好，每天都有觀測同仁的狀況，若不是核心的，需要緊急回來的，會想辦法讓他們回來。

對於疫苗施打狀況，田中光指出，目前全球同仁及眷屬有2514人，其中1062人已施打疫苗，有些國家沒有疫苗，現在同仁在34個國家已可打疫苗，另有14個國家因為跟台灣有雙邊協議，願意幫忙施打疫苗。

田中光提到，有些國家還沒有疫苗，外交部正研議幾個方案，包含把疫苗寄到當地，由當地的合格醫生替他們施打，當然這還要經過當地國家的疫苗轉送、寄送及冷凍技術等，這方面會需要克服。