開罰淪口號？病爸拉口罩打噴嚏　新北市圖：加強勸導

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen



華航機師染疫風暴延燒至今，很多人說防疫鬆了，最近我有更深一層的體會！上個月，我帶小孩到親子圖書室，這邊是專門給幼兒、兒童使用的友善小天地，通常來這邊的家長，都為了要給孩子最好的身教，所以特別注意自己的行為，但那天我們卻碰到一位重感冒的爸爸，在半小時內，不斷拉下口罩大打噴嚏，害得周圍大小讀者跟著擤鼻涕。

因應疫情，政府規定現在進入圖書館，都要實名制及佩戴口罩，我跟女兒是過敏兒，疫情前就會佩戴口罩出門，碰到附近有生病的人，也會特別警覺！圖書室的空間不算大，我見這位仁兄毫不避諱，就坐在四面都是人的沙發座，拉下口罩打噴嚏，一次、兩次，到了第三次，他乾脆把口罩掛在下巴，不戴起來了，我便拍下照片，去向館員反映。

盡責的館員立馬去請那位爸爸戴上口罩，但乖沒幾分鐘，重感冒的他又拿下口罩，喝了咖啡、打了噴嚏後，再也沒戴回去，此時，附近的小男童開始擤鼻涕，慢慢範圍越來越大，一個接著一個，連我跟女兒也中了，我氣急敗壞地衝回家打疫情專線1922，1922告知這是由地方政府開罰，要改打1999。

我致電1999，除了敘述時間、地點、過程外，也告知備有拍攝影像，可供主管機關開罰佐證！明明圖書室的大門張貼公告：「未佩戴口罩且勸導不聽者，由地方政府裁罰新台幣3千元以上，1萬5千元以下罰鍰。」我心想，在私人場域就算了，這邊都是抵抗力比成人弱的小孩，還明知故犯？

8天後，我收到新北市政府的案件回覆，內容是：「調閱當日監視器畫面查證，該讀者於館員勸導時後，雖有重新戴上口罩，惟館員離去後，又多次自行脫下，且於館內飲食，已涉違反相關規定。本館已要求館員，特別注意該讀者之使用情形，並將加強宣導及實施走動式管理。若您發現入館讀者有未確實佩戴口罩或違規飲食之情形，亦歡迎您向櫃檯反映，館員將立即前往勸導。」

大家有沒有發現？已經有了人、事、時、地、物等證據，主管機關採官僚心態，懶得處理開罰事宜，遇到有人檢舉，就把問題又丟回給基層館員，館員何辜？他們沒有公權力啊！這防疫公告及裁罰規定，難道形同虛設？！

最後，我想提醒大家，生活在平行世界的我們，因為台灣一直沒有大規模傳染，而漸漸懈怠下來，其實疫情並沒有趨緩，而且台灣不可能永遠不跟世界接軌，除了施打疫苗外，我們還是要多洗手、佩戴口罩、少出入人多的地方，期待慢慢把對這病毒的免疫力建立起來。另外，不管生了什麼病，拜託！待在家裡休息吧，別跑到一堆小孩子的地方，您不怕照顧病孩，別人怕啊！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。