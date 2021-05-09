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黃國昌批「律師合作賣淫集團」該除名！雞排妹火大開砲　貼文逆風了

▲▼雞排妹、黃國昌。（合成圖／記者湯興漢攝、記者屠惠剛攝）

▲黃國昌痛批律師與賣淫集團合作，應該要除名。雞排妹發文回應。（合成圖／記者湯興漢攝、記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

律師王啟任遭爆與賣淫集團合作，設局仙人跳，坑殺醫師、企業主等40餘人，被檢方諭令5萬元交保候傳。對此，前立委黃國昌在臉書痛批，若不除名這種人，「律師自律」也只是笑話。沒想到發文意外引起雞排妹暴怒，在臉書上痛罵黃國昌。

律師王啟任被爆料，與賣淫集團合作，設局仙人跳，坑殺醫師、企業主等40多人，賺了超過千萬元。檢方偵破後，聲押集團首腦徐智威獲准，王啟任則是諭令5萬元交保候傳。事後有人起底，先前雞排妹鄭家純爆發醫美診所肖像權糾紛、捲入歌手性騷案時，都是王啟任給予法律協助。

▼因為王啟任捲入賣淫集團的事件，雞排妹深夜奪命連環扣女網紅。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

▲雞排妹深夜奪命連環扣陳沂。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

對此，黃國昌在臉書痛批，幫忙搞仙人跳的應召站，以「與未成年人性交易」為名目，出面要求和解金，若只有一次，大家可能還相信「不知情」，但同一套模式重複40次，還辯稱「不知情」，不但違法經驗法則，「更是侮辱大家的智商。」黃國昌提到，若這種「不肖律師」還不除名，「所謂的『律師自律』，真的也只是笑話。」

沒想到，貼文意外引起鄭家純的怒火，在臉書上發文痛罵黃國昌，「XX（女網紅的名字）不孤單，感謝過我又想鬥我的，還有國昌」、「真沒料到兩人這麼相似。」

不過，鄭家純的貼文發出後，立刻引起網路熱議。不少人在下方留言，「黃國昌本人根本沒提到你吧w」、「建議別戰國昌，這等級差太多」、「誤會喔！國昌兄沒提到你的名字，單純就事論事」、「本來以為樓主是很有智慧的人，但這篇戰國昌戰得莫名奇妙，恕我支持不下去。」

▼除了女網紅以外，鄭家純還將砲火對準黃國昌。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

▲雞排妹深夜奪命連環扣陳沂。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

對於網友的留言，鄭家純也不太在意，直接再發一篇貼文，「現況：避雷清單不客氣。4%仔與小雞粉的相似處在這個粉專展現。你們這麼急著護主，不就是沒信心嗎？2020柯不敢選總統，黃不敢選連任。覺得信仰的戰神怯戰而感到失望，儘量發洩在這吧」，砲火持續針對黃國昌。

據了解，因為王啟任與賣淫集團合作的風波，有名女網紅與鄭家純隔空交火，鄭家純半夜狂打了近20多通電話，都無人接聽，因此氣得批評「行得正何必害怕」，如今黃國昌也加入鄭家純的砲轟行列，事件的演變令人霧裡看花。

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