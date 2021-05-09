High起來！文總助攻街舞大賽　挺高中職帥一波

▲全國高中職街舞高峰會「High School High」今年邁入第12屆。（圖／街舞協會提供）

生活中心／綜合報導

全國高中職街舞高峰會「High School High」今年邁入第12屆，中華民國街舞運動推廣協會（SKIP）持續與文化總會攜手，再創高中職街舞殿堂高峰！由於今年賽期在5月30日舉行，搭上5月重要節日—母親節，協會也特別推出限定免費票種：「媽媽加油票」，希望參賽者可以邀請媽媽來看比賽，讓媽媽重回高校時光，一起熱血High一下！

過去文總一直在推廣街舞文化上努力，2017年的影像專案《匠人魂》第3集「反地心引力的街舞夢」，便是紀錄TBC（The Best Crew）舞團團長黃柏青，以他作為一個B.BOY的迷惘和堅持，來看台灣街舞的困境與展望。透過《匠人魂》的訪談，也打破許多刻板印象，比如街舞不只是大眾熟知的地板動作，而是可以結合芭蕾、現代舞、甚至舞台劇，街舞其實是有藝術性、有前景的畢生志業。文總也曾在2017年協助國慶籌委會邀請台灣街舞團隊「formosa crew」及230名台灣街舞好手，在總統府前的國慶觀禮台上演出，那是台灣街舞首次躍上國慶大典；也曾於2019年與SKIP合辦街舞攝影10年回顧展，紀錄台灣街舞的發展史，看街舞如何從次文化走向潮流運動。

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▲文總拍攝《匠人魂》第3集「反地心引力的街舞夢」，致贈錦旗給TBC（The Best Crew）舞團團長黃柏青，向為台灣街舞文化而努力的舞者致敬。（圖／文化總會提供）

文化總會副秘書長李厚慶表示，過去High School High大多是高中街舞圈的同學在關注，但其實台灣有屬於自己很獨特的街舞面貌，所以文總這次的首要任務，就是把高中街舞圈的盛事分享給更多街舞圈以外的人，不一定要會跳舞才能來參加，其實觀賽本身就是很享受的事情，看到台灣的高中生這麼有活力跟創造力，會讓人很感動，更想了解他們所投入的事情。

▲圖為全國高中職街舞高峰會High School High比賽現場照。（圖／街舞協會提供）

李厚慶補充，文總一直致力於和年輕人、甚至是新一代產生連結，除了街舞，過去也曾主辦嘻哈、塗鴉、漫畫為主題的展覽，當時還在文總一樓舉辦嘻哈演唱會，今年初也協助建國中學與松山高中策劃攝影聯展。李厚慶說，高中通常是年輕人最期待展現自我光芒與個性的階段，而台灣最珍貴的就是多元文化，文總希望透過展覽、活動去支持每一種文化，也讓年輕朋友知道他們喜歡的東西一直是豐富台灣多元文化的基礎，期待年輕人要有信心、有光榮感就能做得更好。

▲一群松山高中與建國中學的高中生對攝影滿懷憧憬，為了實現攝影的初衷，兩所學校合作，於文總城南NO1.空間籌辦聯合攝影展──《Serendipity》。是文總首次與高中生攜手辦展。（圖／文化總會提供）

▲文化總會於2017年舉辦「C2 SQUAD 嘻塗幫－水塔計劃」－台灣嘻哈塗鴉文化展演，希望紀錄與挖掘台灣當代重要的另類青年文化。（圖／文化總會提供）

High School High將於5月30日登場，觀賽票券現正熱賣中，售票網址：https://www.obsbattle.com