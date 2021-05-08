男網友約壞壞…被騙進旅館「男上加男」！遭3人輪流性侵不敢報警

記者陳雕文／綜合報導

不少人會利用推特約會或是「找樂子」，但詐騙案件也層出不窮，誇張的是，現在不只騙女生尿尿的地方！還有騙男生大便的地方！一名男推友表示，原本想參加「多人運動」，但該活動表示，若想參加必須先通過審核，結果男推友被約到了旅館，慘遭3男輪流性侵！

該名受害男推友將自己的經歷私訊給「黃豆居士」（在推特上專揭發「假詐騙帳號」與「假女孩真男孩的盈利帳號」熱心上班族），才知道受害者不只一人。其他推友也紛紛跟黃豆居士分享，自己被該集團騙過的悲慘經驗，該集團先以「多人群交」活動或是「一般聯誼」等名義吸引人，且都要經過「審核」。

▲多名受害者請求黃豆居士幫忙調查。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

如果選擇「一般聯誼」，審核的過程是，先到中壢某會館與一名男子見面，接著在有鏡頭錄影的狀況下看A片自慰；若選擇「多人運動」，審核的標準就變成「欲參加者讓3男輪流上」，而且沒有任何保護措施！就這樣咬牙被「男上加男」之後，男推友當然也不會得到參加多人運動的許可，多數被害人因為羞恥感沒去報警，所以把經歷分享給黃豆居士。

被騙的男推友有異性戀跟同性戀，但不管何種性向，對他們而言都是傷心又痛苦的經驗，黃豆居士嘗試將該集團的行徑公布，也曾與該集團對話，最後得到的回應竟然是，「你們男生可以騙女生炮，我們不能騙男生炮？認證甚麼的你去死吧！那些被我們肛的男人也夠爽，我們內射又怎樣？愛滋也沒在怕！爽！」

▲黃豆居士跟該集團的對話。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

網友們在看完眾被害人的自述後，紛紛表示大開眼界！並留言，「為了免費的幹炮，反而獻出了自己的處女菊花，真的有夠傻！」、「沒意外的話，它們應該不只這個帳號，推特、IG、爆廢APP，裡面都有特定的帳號發類似的約炮文！」、「講直接一點就是一群強姦犯集團，還敢在那邊嗆聲吃嘴，我覺得這滿嚴重的欸！就是吃定男生為了面子不敢報警所以這麼才囂張吧！」、「講白點，就是同志騙砲異性戀男生，報警是比較合理而實際的選項吧？！」