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老爸報明牌！女兒「想報給多金前夫」被掛電話　傻眼：心裡有我？

▲▼台股今 (16) 日拉尾盤，終場收在最高17158點，上漲82點或0.48%，再創歷史新高紀錄，成交量4244.96億元。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

儘管台股近期震盪劇烈，一片綠油油，但買股票早已成為全民運動，與飯桌上熱議話題。一名女網友抱怨，父親打給她報明牌，由於她手頭緊，又想到3個孩子都給多金前夫撫養，於是想轉報好康，沒想到老爸氣得掛電話，讓她錯愕不已。

女網友今在「爆怨2公社」提到，父親原本興奮地打來說，「報妳一個好康的，我朋友有可靠消息，最近有一支股票會飆漲，現在進場正是時候，妳要不要買......？」

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對此她坦言，因為上個月把房貸500萬全數繳清，所以現在手上沒多少現金。而父親一聽下意識酸說，「妳前夫有錢啊，叫妳前夫去買啊！」

怎料，隨口一句氣話，原po當真了，也覺得很有道理，「雖然已經離婚，但3個孩子都是他在照顧撫養，現在有賺錢的機會，就算自己沒資金進場，報給他賺錢，也算是給小孩過更富裕的生活，Why not？」於是進一步詢問是哪支股票，結果此舉瞬間惹怒父親，表示對方賺錢也不會分他，接著便直接掛電話。

▲▼股市大盤。（圖／記者呂佳賢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

眼看老爸如此反彈的態度，她不禁傻眼，「我的3個孩子，也是你的外孫啊！你不看我的面子，不看我前夫的面子，至少也看在3個孫子的面子上吧，把股票名字說出來，對你有影響嗎？有損失嗎？而且又不是穩賺，萬一賠了也不可能叫你負責。這樣子的爸爸，心裡還有我嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「這幾天股市綠油油，還好他沒亂報給你」、「股市明牌我都不信」；另外也有人留言緩頰，直呼「他心裡有妳啊！他希望的狀況是，前夫借錢給妳，讓妳賺錢。如果妳是要讓前夫賺錢，他覺得算了，所以他是向著妳的。」、「他是不爽妳的前夫，仇人份外眼紅妳知不知道？誰叫他欺負前世情人」、「應該就是單純討厭前夫而已，沒必要一定要幫他，不想說就不說，又不是什麼大事」。

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