格鬥家「女上男下」大戰…高潮時陰莖被坐斷！　鮮血狂噴慘昏迷

▲美國綜合格鬥（MMA）選手艾爾比（Ray Elbe）和女友。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

美國綜合格鬥（MMA）選手艾爾比（Ray Elbe）多年前帶著女友到馬來西亞參加比賽時，兩人利用空檔在飯店做愛，沒想到一個「女上男下」的姿勢讓他的陰莖當場被折斷；艾爾比回憶起當時的狀況表示，鮮血噴得滿床都是，「我經歷過幾次重傷，但這種痛苦讓我無法形容。」

艾爾比2012年帶著女友到馬來西亞吉隆坡參加比賽，沒想到卻發生他人生最痛苦的意外，他日前向旅遊生活頻道（TLC）真人秀節目《性愛送我掛急診》（Sex Sent Me to the ER）回憶起這件事情時表示，「我經歷過各種大小的傷，但這種痛苦讓我無法形容。」

原來當時艾爾比準備帶著女友外出看電影，但就在出門前，兩人卻突然性致高昂，決定先回到床上激戰一番再出門，「不幸的是，當時她在我上面位置有點太高，而我也不小心滑了出來，當她坐下來的時候，我還是完全勃起的狀態，基本上她就把我的陰莖折斷了。」

艾爾比說，當下的畫面就像是恐怖電影現場，血濺得到處都是，「我經歷過幾次重傷，但這種痛苦讓我無法形容。」接著艾爾比就因為失血過多暈倒，倒地時下巴還撞到地上骨折。艾爾比被緊急送醫後，醫生也告訴他噩耗，基本上他的尿道破裂、動靜脈受損，也就是陰莖完全骨折了。

為了矯正傷口，艾爾比接受了長達12個小時的手術，艾爾比形容當時的心情，「我無法形容那種痛苦，太殘酷了，這對我來說是個難堪的時刻，完全沒有任何男子氣概。」艾爾比也描述了手術的過程，「基本上就是切開皮膚，用2個管子讓斷裂的陰莖再接回來，吃完藥醒來後，我看到我的睪丸真的腫得跟壘球一樣大，而且充血到青一塊紫一塊。」

所幸，艾爾比住院一星期後返家，大約8個星期後就能開始正常工作，目前身體狀態也恢復到了原先的水準；至於和女朋友的關係，艾爾比說，「因為這次的受傷讓我們的關係更緊密，我們可能會永遠在一起，這是我第一次真正體驗到一個女人對我不離不棄。」

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