　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

格鬥家「女上男下」大戰…高潮時陰莖被坐斷！　鮮血狂噴慘昏迷

▲▼美國綜合格鬥（MMA）選手艾爾比（Ray Elbe）。（圖／翻攝自推特）

▲美國綜合格鬥（MMA）選手艾爾比（Ray Elbe）和女友。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

美國綜合格鬥（MMA）選手艾爾比（Ray Elbe）多年前帶著女友到馬來西亞參加比賽時，兩人利用空檔在飯店做愛，沒想到一個「女上男下」的姿勢讓他的陰莖當場被折斷；艾爾比回憶起當時的狀況表示，鮮血噴得滿床都是，「我經歷過幾次重傷，但這種痛苦讓我無法形容。」

艾爾比2012年帶著女友到馬來西亞吉隆坡參加比賽，沒想到卻發生他人生最痛苦的意外，他日前向旅遊生活頻道（TLC）真人秀節目《性愛送我掛急診》（Sex Sent Me to the ER）回憶起這件事情時表示，「我經歷過各種大小的傷，但這種痛苦讓我無法形容。」

原來當時艾爾比準備帶著女友外出看電影，但就在出門前，兩人卻突然性致高昂，決定先回到床上激戰一番再出門，「不幸的是，當時她在我上面位置有點太高，而我也不小心滑了出來，當她坐下來的時候，我還是完全勃起的狀態，基本上她就把我的陰莖折斷了。」

艾爾比說，當下的畫面就像是恐怖電影現場，血濺得到處都是，「我經歷過幾次重傷，但這種痛苦讓我無法形容。」接著艾爾比就因為失血過多暈倒，倒地時下巴還撞到地上骨折。艾爾比被緊急送醫後，醫生也告訴他噩耗，基本上他的尿道破裂、動靜脈受損，也就是陰莖完全骨折了。

為了矯正傷口，艾爾比接受了長達12個小時的手術，艾爾比形容當時的心情，「我無法形容那種痛苦，太殘酷了，這對我來說是個難堪的時刻，完全沒有任何男子氣概。」艾爾比也描述了手術的過程，「基本上就是切開皮膚，用2個管子讓斷裂的陰莖再接回來，吃完藥醒來後，我看到我的睪丸真的腫得跟壘球一樣大，而且充血到青一塊紫一塊。」

所幸，艾爾比住院一星期後返家，大約8個星期後就能開始正常工作，目前身體狀態也恢復到了原先的水準；至於和女朋友的關係，艾爾比說，「因為這次的受傷讓我們的關係更緊密，我們可能會永遠在一起，這是我第一次真正體驗到一個女人對我不離不棄。」

►接吻後「性高潮」4小時停不了…曾1天來12次！　她曝：走路都有感
►夫婦野外激情車震…竟遭牛突襲直盯！　人妻驚嚇「狂頂」下體出血
►床戰玩滴蠟嗨過頭！他從嘴裡「吐出皮膚」　慘害女友胸部缺一塊

ET快訊
他丟30萬買航運股「賺1100萬」！　曝操作方式：沒賠過
吃大蟑螂油飯配發霉菜！新北貴族名校遭爆黑心餐飲廠商
女上男下大戰　他陰莖慘被坐斷！　鮮血狂噴昏迷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

比爾蓋茲顧人怨…離婚鬧超兇！家人力挺梅琳達　她豪租小島躲媒體

各國狂捐物資救印度？地方官怒「根本沒收到」　馬來西亞宣布撤僑

格鬥家「女上男下」大戰…高潮時陰莖被坐斷！　鮮血狂噴慘昏迷

最新照片曝光！中國長征火箭發光高速飛行　估週末墜落地表

喜獲天價瑰寶！學者挖到羅馬皇帝「奧古斯都」頭像　有2千年歷史

4千人斬！77歲富豪「死在AV嫩妻手裡」　包養不只糖爹還有爸爸活

慧眼看天下／核廢水兩年後入海 陳永峰批日府卸責:手法太粗糙!

澳洲總理：若中國「武力犯台」　澳洲將支援美國及盟友

美廠莫德納獲評「世界最佳新冠疫苗」！　中國疫苗未入圍

婚禮抽考乘法表新郎背不出　新娘揭「暗黑內幕」霸氣退婚

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

汐止男「無痕跡虐狗」牽繩狂抽打　動保處難處罰...愛媽嘆：收屍處？

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

動力火車脫口秀！顏志琳從小愛「抓鳥」　尤秋興難忘「鳥很好吃」...記者：你不是吃素嗎？

比爾蓋茲顧人怨…離婚鬧超兇！家人力挺梅琳達　她豪租小島躲媒體

各國狂捐物資救印度？地方官怒「根本沒收到」　馬來西亞宣布撤僑

格鬥家「女上男下」大戰…高潮時陰莖被坐斷！　鮮血狂噴慘昏迷

最新照片曝光！中國長征火箭發光高速飛行　估週末墜落地表

喜獲天價瑰寶！學者挖到羅馬皇帝「奧古斯都」頭像　有2千年歷史

4千人斬！77歲富豪「死在AV嫩妻手裡」　包養不只糖爹還有爸爸活

慧眼看天下／核廢水兩年後入海 陳永峰批日府卸責:手法太粗糙!

澳洲總理：若中國「武力犯台」　澳洲將支援美國及盟友

美廠莫德納獲評「世界最佳新冠疫苗」！　中國疫苗未入圍

婚禮抽考乘法表新郎背不出　新娘揭「暗黑內幕」霸氣退婚

抬頭驚見「巨大毛獸」垂憨臉監視　瞇眼吐舌萌翻網：大王萬萬歲！

豁出去了！　謝金燕宣布高雄開唱竟「撕破衣服兩點全露」

屏東「最美都市公園」開放！漫步環湖步道太放鬆　還有超Q蜜蜂遊具

Coser被酸水準差！下秒「超亮胸器」彈出...老司機秒改口：真專業

輾腳道歉片瘋傳「最慘的是他」　撞臉桃園警被罵爆！萬人一看震驚

南港今年推案逾300億大爆發　指標案主力鎖定2~3房

數兆隻蟲蟲大軍要來了！藏身地底17年「週期蟬」將破土求脫魯

《火神的眼淚》默契遊戲變鬥嘴吵架實錄！魏蔓孫沁岳未來CP擔綱「大尺度」

除蟎神器「小紫二代」＋清淨機才2999元　別再跟4千萬顆塵蟎排泄物共眠

淪「人肉沙包」臉皮都掉了！女童全身變形慘死　恐怖母親下場出爐

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

格鬥家「女上男下」做愛　陰莖慘斷裂

兒時遭兄性侵她飲恨殺全家！從自己兒子下手

法國參院304：0　全支持台灣參與國際組織

美廠莫德納獲評「世界最佳新冠疫苗」！　中國疫苗未入圍

巴西里約熱內盧爆槍戰　至少23死

美股道瓊指數再攀新高　疫苗股下跌

新郎背不出乘法表　新娘霸氣退婚

科技YouTuber搶先開箱 iPhone 13 Pro Max

老富豪死在AV嫩妻手裡　包養說法大公開

亞裔女紐約被打後腦　被嗆滾下車

長征火箭預估週末重返大氣層　美稱無擊落計畫

美台巴拉圭三方　尋求再生能源應用合作

舊金山85歲亞裔阿嬤遭「隨機刺殺」

女死在醫院4天　遺體被老鼠啃一半

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

獨／最正啦啦隊女神Yuri影片外流

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

台灣「1飲料」韓國爆紅　跑5間都買嘸

全台大水蟻爆發　網：拜託快下雨

鳳梨穿小黑褲復出！女網友超嗨：19.5跑出來見人

鼓鼓沒罵髒話！《全明星》工作人員幫喊冤：他被誤解

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

《天之驕女》驚見「79秒謎片」！

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

徐乃麟摔麥走人「我不錄了」！

更多

最夯影音

更多
狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！
三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面