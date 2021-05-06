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詹德恩出書 結合實務與學術 法遵必讀寶典

▲中信金融管理學院副教授詹德恩 。（圖／翻攝中信金融管理學院網站）

記者蘇位榮／台北報導

法令遵循是目前金融業的顯學。曾經是出色的調查官、轉任金管會檢查局機動調查組，再調任司法院副處長、大學教授，詹德恩歷經院檢調， 金融犯罪資歷完整，辦案經驗豐富，如今再轉民間企業，擔任開發金控法遵長，他將自己的金融法務專業，撰文成書「法令遵循理論與實務」，希望能給予法令遵循制度工作參考，同時也能帶給金融企業新思維。

詹德恩大學一畢業就考上調查局，做了18年調查官，表現優異，被派任法務部檢察司，因緣際會又調到金管會，加入檢查局機動調查小組，調查金融或上市櫃公司弊案。

談起如何防範金融弊案或員工監守自盜？詹德恩說要作三件事，在萌芽階段就要扼止事端擴大，績效指標（KPI）不能僅以獲利或業績為導向，且要教育機構內部人員，不守法的後果是賠上企業商譽與個人前途，面臨的將是刑責與賠償。

另外，主管要關心同仁的私生活，如是否有感情糾紛、投資失利、或家中有人重病，這些情況可能讓人失去理智、鋌而走險，部門主管與同仁天天在辦公室，本來就該關心同仁生活，如果同仁挪用或監守自盜，主管也要負責任。

最後是IT時代要使用科技工具，對於金融商品錯誤行銷或異常情況，都有指標可篩選，如客戶提早解約、短期內簽署多項金融商品、當沖金額極大等，主管先確認相關交易是否有異常，接著，法遵適時介入，再次檢視，最後是獨立的稽核部門，再次確認。

詹德恩說：「金融機構要花成本去建置預警系統」，不要等出事，商譽損失會更大。

詹德恩這次撰寫的「法令遵循理論與實務」，前司法院院長賴英照認為，這本書是就法遵制度的重要問題作深入探討，不論在實務與學術上，都具有相當價值。

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