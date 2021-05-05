刪Q二階段連署提前達標！羅智強轟：選擇背棄市民就別拿抗中當藉口





▲台灣基進黨立法委員陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）



記者羅婉庭／台北報導

針對基進黨立委陳柏惟罷免案二階段連署目前已募集3萬500份，刪Q總部宣布提前達標。台北市議員、國民黨革實院院長羅智強5日表示，既然選擇背棄台中人的食安健康，就必須要承受罷免案的檢驗，不要再拿抗中意識形態當藉口來擋箭。

羅智強指出，陳柏惟就是一個萊豬立委，罔顧台中市民反對萊豬的立場，執意在立法院投下進口萊豬的同意票，因此他必須在罷免案中受到檢驗，除非他出面致歉，並表態願意在8月28日站出來投下反萊豬通公投同意票，展現他的愧疚與誠意，否則他就是一個失職、棄守台中市民的萊豬立委。

羅智強表示，陳柏惟過去非常多的爭議言行，都交給台中市民判斷，尤其在護航萊克多巴胺豬肉進口的立場不變，既然選擇違背市民的食安健康，當然要承受罷免案的檢驗，不要再拿抗中、意識形態藉口當擋箭牌，這次的闖關不只關乎連署書份數，對陳柏惟來說更是個警訊。

對於連署即將過關，凌濤去年就曾列舉陳柏惟救火失敗案例，如提議春節中火關一天，反倒提醒民眾，中火全開、用肺發電的事實；強調林佳龍的《台中公私場所管制生謀及禁用石油焦自治條例》，卻不知已遭蔡政府廢除；質疑「共軍挖砂攻台」、陸委會改為「內交部」等。

「罷免陳柏惟」在臉書發文指出，陳柏惟說反萊豬、護藻礁及罷免陳柏惟是「滅台三部曲」，無視龐大民意、汙衊公民連署成案的意見；二階連署提前達標實屬公眾意志的展現，刪Ｑ團隊在這呼籲大家「自己的土地自己救」，達標還要更多，展現民意也避免剔除後數量不夠，連署罷惟不能停。

面對這股罷免聲浪，陳柏惟立委辦公室團隊執行長李雨蓁回應指出，委員團隊會持續做好份內的工作，對地方的重視相信鄉親都感受得到，近日對團隊加油送暖的聲音也變多了，一切尊重民意，持續努力。

