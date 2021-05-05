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地下水超限用40年！雲林每年「地層下陷4-5公分」衝擊高鐵安全

▲▼台灣地下水超限使用40年！　學者示警：雲林每年「地層下陷4-5公分」衝擊高鐵安全。（圖／台灣健康空氣聯盟提供）

▲環團和學者示警，雲林每年「地層下陷4-5公分」衝擊高鐵安全。（圖／台灣健康空氣聯盟提供，下同）

記者許展溢／台北報導

台大土木系教授李鴻源日前提到，雲林超抽地下水，每年地層下陷約6.5公分，長期下去恐造成高鐵工安問題，中研院地科所研究員汪中和今（5日）指出，高鐵沿線雲林段地層下陷幅度最大，對高鐵安全已經產生了影響，如果不能改善，一定開始受到很嚴重衝擊。

汪中和引證水利署2019年最新資料，雲林地區顯著下陷面積近200平方公里，由土庫國中測得年均最大下陷速率6.5公分，為全台之最，範圍涵蓋虎尾高鐵特定區，且最嚴重下陷區位，正是直接坐落在和台78號東西向快速道路交叉以南的雲林高鐵沿線。資料更顯示，2018-2019彰雲地層平均下陷數據，土庫一帶高鐵沿線每年下陷4-5公分，亦為全台最快速地層持續下陷的第一安全緊急區位。

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汪中和指出，缺水洪澇的兩個極端未來將不斷威脅台灣用水安全，成為氣候緊急年代的新常態，回顧伴隨地球暖化的水文極端性，我國地表水引用量從1980年間的150億噸，持續下降到2019年間，只能夠抽取114億噸，減少幅度驚人，至今台灣每年只能從河川水庫取得120億噸地表水，無法滿足170-180億噸的年均用水需求。

▲▼台灣地下水超限使用40年！　學者示警：雲林每年「地層下陷4-5公分」衝擊高鐵安全。（圖／台灣健康空氣聯盟提供）

▲劉建國提到，高鐵當初還未拍板定案雲林站路線之前，當地的地層下陷已經相當嚴重了。

汪中和接著說，台灣農業用水比率高（7成），卻可扮演重要氣候調節角色，可是當用水不足，工業用水很難減，民生用水不敢減，結果是犧牲農業用水，當地表水嚴重不足，遭政策性犧牲的農民為了要滿足用水需求，轉而大量抽取地下水，然而地下水已歷經40年超限使用，導致水位下降，產生嚴重地層下陷。台灣每年得抽用54億噸地下水資源來滿足整體用水需求，當中農用53%，養殖23%，合起來超過四分之三的地下水用量，農業部門集中的中南部佔比竟高達9成，成為地下水使用最大戶。

民進黨立委劉建國表示，針對雲林地層下陷，民國100年時有提出全台的地層下陷防治專案，經過2年成效和某種程度的無法抑制，就將原本的專案名稱更改為「彰雲防治地層下陷」，因為其他管轄區域已解了，而彰雲目前的地層下陷其實很難解決，六都除外沒有辦法達到雙鐵共構的就是從彰化開始，目前政府還需應用共構的前瞻計畫來修補。

劉建國更提到，高鐵當初還未拍板定案雲林站路線之前，當地的地層下陷已經相當嚴重了，當時認同的官員都是需要來追究的，台灣是海島國家，最長的河川就是濁水溪，為何周邊的地區如彰化和雲林地層下陷會如此嚴重？主因真的是抽地下水？目前針對地層下陷好像還沒有任何工法可以將它復原，能做的就是迅速做防治。

▲▼台灣地下水超限使用40年！　學者示警：雲林每年「地層下陷4-5公分」衝擊高鐵安全。（圖／台灣健康空氣聯盟提供）

▲洪箱憂慮，第二季若沒颱風，沒水可用又要被強迫休耕，台灣以後怕會窮得剩下錢。

苗栗灣寶農民洪箱認為，政府府每年花在治水經費那麼多，多年來看不到成果，年年缺水，機率越來越高，去年第一季有種稻，第二季才強迫休耕，今年則是第一季就強迫休耕，憂慮第二季如果沒颱風，沒有水，可能又要被強迫休耕，台灣以後怕會窮得剩下錢。

台灣健康空氣聯盟理事長葉光芃醫師強調，中南部是空汙重災區，長年承受南北呼吸不平權，無奈在氣候緊急年代，連降雨量也是南北差距擴大極端化，農業心臟地帶的中南部不是旱年越發乾旱缺水，就是遭遇強降雨狂襲洪災，北濕南乾水文線也分出了一個天空，兩個台灣，農業用水亟待轉型正義，搶救缺水的雲林農民，必須兼顧農業用水正義，才是搶救高鐵虎尾站行車安全的上上策。

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