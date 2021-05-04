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寫給「每天都想離職」的人！台日社畜共感淚推　狂賣21刷

▲▼誠品（松菸店）書店 文創 文青。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《雖然店長少根筋》描述書店店員「每天都想離職」，但意外發現周遭「雷包」隱藏身份，讓上班族共感極高。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／綜合報導

每天都很想離職，但辭呈還是沒寄出去！日本作家早見和真以薪水低薄的書店店員為主角，創作具有職場日常和推理元素的小說《雖然店長少根筋》，提到主角失去工作熱忱、喜歡的前輩離職、主管很瞎、後輩無法溝通、奧客一堆⋯等，讓台日兩地書店店員、上班族共鳴感極高，創下出版後再刷21次紀錄！

《雖然店長少根筋》描述在書店工作的主角谷原京子，每天都過著被「雷包店長」洗禮的日子，沒有一天不想離職，唯一的心靈支柱是她從學生時代就憧憬的前輩小柳真理，對方也是許多出版社心目中的暢銷店員，成熟、能幹，為書籍寫的文案也總能打動讀者的內心，是她心目中完美的「女神同事」。

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沒想到有一天「女神前輩」辭職了，獨留京子和少根筋店長、玻璃心作家、可怕的客人們奮戰，她決定把丟掉多次的辭呈再次放進包包裡，但在日復一日的忙碌工作當中，始終沒有遞出去，卻也發現身邊的「雷包」們沒想像中難搞，甚至還有「隱藏身分」。

▲▼《雖然店長少根筋》在日本出版21刷。（圖／尖端出版提供）

▲《雖然店長少根筋》在日本發行21刷。（圖／尖端出版提供）

該書出版後在日本狂賣21刷，獲得上班族高度共鳴！出版社也邀請許多書店店員試讀，台日書店店員共感激推，紛紛表示「這是本能讓人認真面對自己人生的書。為什麼在我認真考慮辭職的時候出了這本書呢⋯⋯又錯過辭職時機了！」、「這本以書店為背景的作品，對於主角的抱怨太有共鳴了，不禁懷疑自己上班時是否說了一樣的話？」、「希望這本書不只在書店界造成迴響，也能讓各行各業的人閱讀。或許，你會想晚一天再遞出那封藏在包包裡的辭呈」。

還有人說「小說裡描述的書店日常工作情景，幾乎就像我們每天在經歷的那樣，忙碌地將書籍上架下架，接待來店的客人（那些少根筋的神明們），和業務、出版社的接洽，舉辦作家的簽書活動等，的確不是閃閃發亮的書店員生活（笑）」、「彷彿作者就潛伏在附近的某個角落，偷偷觀察店內成員的作息般描述地是如此生動與溫馨。我想，這不只在書店員之間會引起共鳴，甚至看了這本書的讀者心裡也會激起漣漪吧！」

▲▼《雖然店長少根筋》在日本出版21刷。（圖／尖端出版提供）

▲▼《雖然店長少根筋》 在台發行，推出博客來、誠品獨家雙書封版本。（圖／尖端出版提供）

▲▼《雖然店長少根筋》在日本出版21刷。（圖／尖端出版提供）

《雖然店長少根筋》 如今由尖端出版在台發行中文繁體版，甚至有博客來及誠品獨家雙書封版本，期望更多人在忙碌的上班時光中，也能獲得療癒的力量。

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