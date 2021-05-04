比爾蓋茲離婚登微博熱搜第一！　網狂哀：再也不相信愛情

記者陳怡靜／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與56歲妻子梅琳達（Melinda Gates），3日在各自推日上宣布結束長達27年的婚姻關係，原因是兩人「無法再一起成長」。消息一出震驚全球，今（4）日更是登上微博熱搜第一，引發大陸網友熱議，直呼「再也不相信愛情了」。

▲比爾蓋茲和妻子梅琳達離婚消息震驚各界。（圖／達志影像／美聯社）

比爾蓋茲和梅琳達聲明指出，「針對我們的關係經過良久的努力和思考後，我們已經做出結束婚姻的決定。在過去27年裡，我們一起養育了三個優秀的孩子長大，並建立了在全球各地營運的基金會，讓所有人能活出一個健康、有建設性的人生。我們仍然對我們的使命保有共同的信仰，並且會繼續經營基金會，但我們已經不認為彼此能在人生的下一個篇章中繼續一起成長。我們請外界在我們尋找新生活的方向時，給予我們家庭空間和隱私。」

比爾蓋茲與梅琳達是在1994年1月1日結婚，2人婚後育有2女1子。

▲比爾蓋茲離婚聲明全文。（圖／翻攝推特@BillGates）



震驚消息一出，立刻登上微博熱搜榜第一，大陸網友紛紛表示，「史上最貴離婚」、「再也不相信愛情了」、「有錢人和文化人真的不一樣啊！離婚理由都是這麼的有層次」、「好正派的理由啊」、「他們好像好久沒有一起出席公開活動了」，不過也有人懷疑，「是不是為了拜登政策：富人避稅」、「技術性離婚」。

據外媒報導，兩人身價總和超過1270億美元（約新台幣3.5兆元），比爾蓋茲目前的淨資產估計為1305億美元，在全球富豪排名第4，梅琳達離婚後有可能分得一半財產，將成為全球最富有的女人。