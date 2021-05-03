女性專屬癌症外溢保單上市　每年最高12%現金回饋！

▲首張女性專屬癌症外溢保單 每年最高12%現金回饋。（圖／記者陳依旻攝）

記者陳依旻／台北報導

南山人壽趕在母親節前夕，上架女性專屬的癌症外溢保單，祭出每年最高12%現金回饋，且對特定癌症加倍給付，每單位最高給付120萬，20至60歲的女性，最高可為自己規劃240萬元的癌症保障。

「美力相守—女性癌症新商品服務計畫」正式上市，是國內首創女性專屬的癌症外溢保單；根據衛福部2021年最新公布的報告，台灣2018年平均每10分46秒就有1人因癌症死亡，相較10年前快轉近3分鐘；癌症已連續長達38年，截至去年蟬聯國人十大死因之首，但慶幸的是，台灣癌症的發生率雖然增加，但死亡率卻連續7年下降。

南山人壽資深副總陳維新指出，近日公司內部針對「女性癌症投保行為與理賠現況」之大數據分析結果，發現女性投保癌症相關醫療保障商品之滲透度將近7成，以40至60歲的投保行為最為積極，女性癌症理賠發生率最高為乳癌，首癌中女性特有癌症即占比近半，顯示女性特有癌症的侵襲風險相對甚高，但隨著醫療技術的進步，平均罹癌５年存活率約 75%，乳癌存活率甚至高達近９成，突顯乳癌患者特別需要注重術後的休養期。

陳維新表示，雖然癌症險滲透度高達近7成，但「實際醫療支出」相較「保障額度」之缺口仍大，以乳癌重症為例，平均花費可能高達新台幣92萬元，尚不包含額外照護費用、收入補償金額等，若需新式癌症療法者則花費更驚人，民眾既有的保障範圍與額度更為不足；此次「美力相守—女性癌症新商品服務計畫」即是南山人壽完整體現前述概念、將保單搭配健康服務資訊一同介紹予有需求的保戶。

另外，多元角色與家庭照顧使多數女性成為勞碌萬能族群，衛生福利部2019年之15歲至64歲婦女生活狀況調查報告也指出，台灣婦女平均每日無酬照顧時間為3.18小時，其中，有配偶或同居伴侶婦女平均每日無酬照顧時間更達4.41小時，為配偶或同居伴侶的3倍，顯示女性擔任家庭主要照顧者，為家庭付出不少心力。

母親節即將到來，台灣人壽提醒不同世代的媽媽不要忽視自己的人身風險缺口，好好愛自己，替自己或為媽媽從「壽險」、「醫療」、「意外傷害」、「癌症醫療」、「重疾特傷」及「長期照護」等六大保障面向檢視保障。

家庭責任期的新手媽媽（21歲至35歲），因為有了新身分，生活型態改變及正是扶養新生兒花費較大的階段，建議善用以一年期定期壽險搭配醫療、意外險，規畫基本的保障。

而三明治媽媽（36歲至45歲），處於奉養父母、養育兒女雙重經濟壓力，若因意外或疾病將會造成家中經濟、照護子女中斷的風險，該階段要有「醫療險」與「意外險」基本配置，但也不可輕忽此階段為乳癌、子宮頸癌好發年紀，建議將「癌症險」一併規畫保障較為完整。台灣人壽表示，近年醫療技術不斷更新，也提醒「醫療險」、「癌症險」應定期加強檢視保障與額度是否足夠，讓人身防護更周全。

熟齡期媽媽（46歲至54歲），隨著孩子逐漸成長前往外地念書，媽媽們生活重心不再繞著孩子轉，相對的在經濟上也較為充裕，建議媽媽們檢視現有的保險保障範圍與額度，讓保險規畫與時俱進。

退休預備期（46歲至65歲）的兒女已能獨立，身上背負養育兒女的重擔較為輕鬆，建議可開始積極規畫準備退休生活，建議媽媽們可著重規畫「長期照護」的保障，為自己的長壽生活準備，不給家人造成額外負擔。

台灣已邁向高齡化，女性平均壽命已達84.26歲，這群樂齡享壽期（66歲以上）的媽媽，已邁向退休樂活時光，因餘命變長，面對外來尚有20年的人生，如何有穩定現金流能讓生活無虞，日後又能傳承財富給家人，將是這個時期的規畫重點。