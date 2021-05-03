陸男駕橡皮艇從福建到台中沒被發現　海軍：軍方岸置雷達難掌握

▲陸男開橡皮艇從福建到台中港。（圖／民眾提供）



記者陶本和／台北報導

大陸周姓偷渡客近日駕駛在網路上購買的橡皮艇，用手機指南針定位，從福建駕駛11小時，直驅台中港，且上岸後長達2小時才被發現。對此，民進黨立委王定宇3日質詢時，追問國安局與海軍調查狀況，要求加速調查，而海軍回覆時也坦言，軍用岸置雷達，針對小膠筏難以掌握。

一名33歲的大陸周姓男子，日前隻身駕駛一艘在網路上購買的黑色橡皮艇，從福建橫跨台灣海峽，僅用手機的指南針，就直接抵達台中港，且上岸後長達兩小時才被發現。消息一出，引起各界譁然，擔心海岸巡防，有國土安全與防疫破口等問題。

對此，王定宇上午在立法院質詢時，追問國安局副局長胡木源掌握的狀況。胡木源表示，海巡跟警政單位都有通報給國安局，目前還在調查中，目前該民眾還在隔離中，人在海巡署分署隔離，情況還在查證當中。

對於胡木源的回應，王定宇不是很滿意，他認為已經過了一天多，這件事的調查進度跟昨天一樣，並沒有新的進展，因此要求國安單位加速調查，讓國人可以放心。

不過，由於橡皮艇的油料不多，能否航行150至200公里也備受質疑。對此，海軍表示，這樣的膠筏從對岸直接開過來，成功機率是小的，油量並不夠。

此外，王定宇也追問軍方在雷達截面積上，是否可以掌握這類小型艇、膠筏？海軍表示，海軍岸置雷達，對於海上航行的膠筏不容易發現，海巡署雷達可能看得見，但海軍沒有辦法。

海軍補充說，也區分為白天跟晚上，白天其實目視就可以看到，只要行動跟一般狀況不一樣就可以通報，而晚上的話就沒有辦法看到，而若以紅外線可能晚上是可以看到蹤跡。

▼陸男開橡皮艇從福建到台中港。（圖／民眾提供）

