阿嬤洗照片掏出「上古神獸」孫傻眼…　年輕一輩沒看過：是吊飾？

▲很多年輕人已經不知道這片是什麼東西。（圖／翻攝自路上觀察學院）



記者黃可昀／綜合報導

現代人幾乎都用手機拍照，儲存在雲端或是PO上社群軟體，洗照片的人越來越少，有些人甚至家裡根本沒底片。一名男子透露，日前阿嬤請他幫忙洗照片，說完就掏出一片「上古神獸」，他看到的當下都不知該如何是好，年輕一輩可能都沒有見過這物品了。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」表示，阿嬤前幾天請他幫忙洗大頭照，但並非交給他光碟或是隨身碟，而是拿出一片「磁碟」，說明電子檔全在這片磁碟裡，原PO接過時心裡百感交集，因為目前市面上已經很少見到磁碟，就連找到讀取裝置都有困難，現在的年輕人可能都已經認不得什麼是磁碟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲存檔符號就是磁碟本人。（圖／翻攝自路上觀察學院）



網友見到這時代的眼淚不禁感嘆，「這該怎麼讀取內容…想到就頭痛」、「孫子：哇！這是悠遊卡新的3D吊飾嗎？把另存新檔的圖案掛在包包上？」、「真的會不知所措」、「好酷，是存檔符號的公仔耶」、「阿罵等我一下～我先去找A槽...」。

雖然現在已經很少人在用磁碟，但其實不少大廠至今仍會使用，原因在於機台老舊，汰換的成本很高且是一項大工程，便沿用磁碟機，「你各位知道我們護國神山及其他大大小小半導體8吋廠還在用這個遠古時代的東西嗎」、「機台老，很多都還在用dos....軟碟機改掉的話成本挺高的。」