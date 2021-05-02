快訊／清大驚傳「學生接觸過確診者」！校方證實：居家隔離中

記者陳羿妏／綜合報導

新竹國立清華大學今（2日）於臉書發文指出，校內有幾名學生曾與新冠肺炎確診者接觸，現已被匡列居家隔離，進行採檢當中，並安排線上教學。另外，清大也說明，因疫政單位及教育主管機關評估確診者應已在國外感染多時（IgG抗體陽性）且經入境檢疫14天，不要求上述在居家隔離的同學們所修課程改為停課或遠距教學，所有同學們可以如常學習。目前防疫相關措施均遵照疫政單位辦理，至於詳細情形，仍待指揮中心進一步指示。

▲清大學生接觸過確診者。（圖／翻攝臉書）