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士林巨球有地址了！臺北藝術表演中心掛牌　公開住址「劍潭路1號」

▲▼臺北表演藝術中心5月1日正式掛牌行政法人，董事長劉若瑀、執行長王孟超共同揭露中心地址為「劍潭路1號」。（圖／臺北表演藝術中心）

▲臺北表演藝術中心5月1日正式掛牌行政法人，董事長劉若瑀、執行長王孟超，共同揭露中心地址為「劍潭路1號」。（圖／臺北表演藝術中心）

記者林育綾／台北報導

位於士林的「臺北藝術表演中心」，其「巨球」建築外觀長期引人關注，日前宣告6月竣工，而今（1）日正式掛牌行政法人，由北藝董事長劉若瑀、執行長王孟超共同掛牌，並揭露中心正式地址為「劍潭路1號」。

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▲位於士林的「臺北表演藝術中心」今年6月竣工，預計明年1月試營運。（資料圖／臺北表演藝術中心提供）

「臺北表演藝術中心」（簡稱北藝中心）建築蓋了10多年，工程面臨許多困難，也引發諸多爭議，終於在今5月1日正式掛牌，預計6月30日竣工、明年6月1日試營運。

建築由曾獲得普立茲獎的國際建築師Rem Koolhaas所領軍的OMA建築事務所，以及臺灣知名的姚仁喜建築師的大元建築工場共同打造，透過「麻辣鴛鴦鍋」獲得的靈感，以「劇場魔術方塊」創意構成，採用「3+1」設計為主軸。

▲北藝中心建築從「麻辣鴛鴦鍋」獲得靈感設計，是全球首見。（圖／記者林育綾攝）

北藝中心邀請「優人神鼓」創辦人劉若瑀擔任董事，提供國際視野。而建築在今年6月竣工之後，緊接將展開一步步驗收，同時會請國內藝術家和團隊進場試演，執行長王孟超曾經強調，「會按部就班、以苛刻的標準來驗收，不會因為面臨選舉等問題在倉促之下開幕」。

▲▼臺北表演藝術中心5月1日正式掛牌行政法人，董事長劉若瑀、執行長王孟超共同揭露中心地址為「劍潭路1號」。（圖／臺北表演藝術中心）

▲王孟超（左）、劉若瑀（右）一起為北藝中心戶外廣場植栽灌溉（圖／臺北表演藝術中心）

今掛牌時，劉若瑀與王孟超一起為北藝中心戶外廣場植栽灌溉，寓意北藝中心「培育人才、成為藝術家創意基地」的使命，播下一顆顆藝術種子，陪伴種子發芽、深根、茁壯。

北藝中心裡頭除了1500席的「大劇院」，還有800席的「鏡框式中劇場」，也就是外界關注的銀色巨型球體，又稱為「球劇場」，是目前「全球首見的設計」。王孟超說，國內甚至全世界，都還沒見過北藝中心這樣的劇場空間，未來「10場演出可以同時發生」且彼此不會互相干擾。 

▲臺北表演藝術中心設計是全球首見。（圖／取自臺北表演藝術中心臉書）

劉若瑀表示，表演藝術最重要的是人才培育，而北藝中心在王孟超擔任總監帶領籌備處時期，就開始進行培育的工作，自2018年起承辦臺北藝術節、臺北兒童藝術節、臺北藝穗節，加上亞當計畫、音樂劇人才培訓計畫等，透過這些平台，讓許多年輕創作者可以從中發聲、發揮才華。 

對於國際觀的養成，劉若瑀提到，東方文化中的功夫，來自十年磨一劍的方式，從穩定開始，日積月累的鍛鍊才能從匠人走到大師；西方文化則鼓勵發言和提問，擅於變化，在變化中創造，形成有機式的成長，所以融合功夫的穩定和有機性的變化，既是藝術創作者的一門功課，也是達到將自身藝術國際化的基石。
 
劉若瑀說，北藝中心將成為一個開放的創意平台，也是一個全民劇場，無論是具未來感的科技運用、古典文學到常民文化，任何藝術家皆可以在此平台，帶著自己的功夫，做有機性的變化及創造，積累自我認同及專業能力，期待創作者們站在自己的土地上、在所屬的文化脈絡和歷史背景中，透過劇場與大眾分享對時代的關懷，及開始承擔時代的課題，並將立足臺灣的藝術創作，推出去與國際相互激盪，讓世界更了解臺灣。

▲▼臺北表演藝術中心5月1日正式掛牌行政法人，董事長劉若瑀、執行長王孟超共同揭露中心地址為「劍潭路1號」。（圖／臺北表演藝術中心）

▲臺北表演藝術中心5月1日正式掛牌行政法人，地址為「劍潭路1號」。（圖／臺北表演藝術中心）
 
北藝中心除了致力人才培育，還肩負串連「臺北市藝文軸線」、「提升區域共榮」的責任，將引領及陪伴藝術家追溯士林及臺北的文化根源，從文化的角度看見士林與臺北，創作多元及具全民共感的作品。
 
北藝中心在「行政法人」組織的運作下，期許成為公部門、藝文界與產業界的橋樑，從表演藝術多元面向領域發展，致力提供不同世代藝術家各式養分，讓藝術家的創作也成為臺灣面對世界的當代實力。

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