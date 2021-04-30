境外移入+4！菲籍船員「意識不清、呼吸急促」送醫確診

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增4例境外移入COVID-19確定病例，自哈薩克(案1123)、埃及(案1124)、菲律賓(案1125)及印度(案1126)入境。

指揮中心指出，案1123為本國籍50多歲男性，今(2021)年2月至哈薩克洽公，3月30日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫，4月14日檢疫期滿後返家；因預計再次出國洽公，4月28日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值33；住院後採檢核酸檢驗陰性，血清抗體IgM陽性、IgG陽性)。個案在臺期間無症狀，已掌握接觸者12人，其中3人列居家隔離，餘9人列自我健康監測對象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，案1124為菲律賓籍20多歲男性船員，於今年3月自埃及登船工作。該船航行途中經過我國，申請4月9日於我國外海進行物資補給，因當日個案出現意識不清及呼吸急促症狀，4月10日入境我國後，經衛生單位安排就醫治療並採檢；個案住院期間，曾採檢3次檢驗結果均為陰性，4月27日出院後，由衛生單位安排至防疫旅館，4月28日因出境需要，由船務公司安排進行自費採檢，於今日確診(Ct值30；住院後採檢核酸檢驗陰性、血清抗體陰性)。已掌握個案接觸者4人，均有適當防護，故列為自我健康監測對象。

指揮中心指出，案1125為菲律賓籍30多歲男性移工，今年4月16日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，4月29日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案檢疫期間並無症狀，且未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心表示，案1126為印度籍30多歲男性，今年2月21日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫，2月27日檢疫期滿後返回住處。個案在臺期間並無症狀，因預計返回印度，4月27日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值36；住院後採檢Ct值34、血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。已掌握個案職場接觸者共20人，其中12人為個案同辦公室同事，列居家隔離；餘8人，列自我健康監測對象。