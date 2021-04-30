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台灣基進籲語言政策本土國際並重　打造「抗中DNA」天然抵抗力

▲▼台灣基進召開「2030語言政策 2+1，打造本土語言天然抵抗力」記者會。（圖／台灣基進提供）

▲台灣基進召開「2030語言政策 2+1，打造本土語言天然抵抗力」記者會。（圖／台灣基進提供）

記者林銘翰／台北報導

政府推動「2030雙語國家」政策，台灣基進30日提醒，2030年台灣語言政策真正的健全方案，應該是國際本土並重，復振台灣內建的 「抗中DNA」 本土語言，除了語言政策本土國際並重、打造本土語言學習環境，政府也應該盡速成立國家語言發展中心。

台灣基進30日上午召開「2030語言政策 2+1，打造本土語言天然抵抗力」記者會，台灣基進新聞部主任張博洋表示，2030雙語國家政策已經全面開跑，但不希望未來的台灣只剩下「雙語」，台灣要成為獨立自主的國家，除了看向世界，更要認識自己的根。

▲▼台灣基進召開「2030語言政策 2+1，打造本土語言天然抵抗力」記者會。（圖／台灣基進提供）

▲台灣基進新聞部主任張博洋。（圖／台灣基進提供）

張博洋認為，台灣已經內建一套天然的免疫系統，那就是珍貴的「本土語言」，過去因為國民黨強加的國語政策，讓台灣人習慣以華語思考、接受資訊，這也產生一個後遺症，就是讓台灣更容易被崛起的中國統戰。

張博洋指出，舉凡目前大量年輕族群使用的抖音、小紅書，或是中國製播的卡通、影視，都讓中國利用同文之便，大行文化滲透之實，不斷侵蝕台灣的既有文化，讓更多年輕世代掌握本土語言能力，不只有文化傳承的意義，更有對抗中國統戰的意義。

台灣基進台南黨部新聞部主任劉恆溦則說，打造真正友善的「本土語言學習環境」面臨兩大阻礙，一是學習制度面的缺乏，二是社會歧視仍在，參考其他國家語言復振的經驗，建議全母語學習至少是以0-12歲為目標，而需要移居外地的高中、大學階段，往往是母語使用者使用環境最嚴峻的時期，因此強化專業領域的本土語言使用尤其重要。

劉恆溦也提及，時任國民黨總統候選人韓國瑜在競選期間，仍將「母語在家學」、「學校教母語是浪費資源」等語作為宣傳，顯見自黨國時期積累的本土語言歧視仍普遍存在，台灣基進希望打破這樣的「本土語言天花板」，不讓本土語言只停留在日常談話。

▲▼台灣基進召開「2030語言政策 2+1，打造本土語言天然抵抗力」記者會。（圖／台灣基進提供）

▲台灣基進台南黨部新聞部主任劉恆溦。（圖／台灣基進提供）

台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤表示，近期來自嘉義、主要以台語進行創作的「阮劇團」，演出時搭配台文字幕，卻受到看不懂、干擾演出的批評，甚至檢討台語創作是否成為霸權，將公開演出使用華語視為一種理所當然，可見台灣社會對母語進入公共場合仍有刻板印象。

翁渙瑤認為，代表國家語言發展需要的是「整體戰略發展」，進行系統化整合，目前《國家語言發展法》第6條規定，國家語言發展應該要有「專責單位」來推動相關事宜，但目前語言發展工作多以「任務」來做區別，遇到問題就找相對應的單位解決，權責混亂且效率不彰。

翁渙瑤呼籲，行政單位應該儘早完成國家語言發展中心的規劃，打造統籌語言發展的單位，並提出具前瞻性、系統性的本土語言復振計畫。

▼台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤。（圖／台灣基進提供）

▲▼台灣基進召開「2030語言政策 2+1，打造本土語言天然抵抗力」記者會。（圖／台灣基進提供）

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