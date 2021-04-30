　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華為CEO朋友圈抱怨：高端市場被蘋果搶光　中低端讓給小米、OPPO

▲▼華為CEO朋友圈抱怨：高端市場被蘋果搶光　中低端讓給小米、OPPO。（圖／翻攝微博）

▲余承東在朋友圈分享文章，抱怨美國制裁太狠。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

華為消費者業務CEO余承東30日在微信朋友圈上抱怨，美國在兩年不到的時間，對華為進行了四輪制裁，一輪比一輪狠毒，把華為的消費者業務逼到絕境，無法發貨，「高端市場主要都讓給了蘋果。」

余承東進一步指出，華為手機平板的國內市場高端讓給了蘋果，中檔及低端讓給了OPPO、vivo和小米等，海外讓給了蘋果、三星及國內同行。

根據蘋果最新財報，蘋果iPhone上季的銷量較去年同期增長65.5%，尤其是中國區的收入，更是實現了87%的增長。

不只如此，IDC和Canalys等第三方機構近期也公布了第一季度數據，顯示華為疊出了全球排名前五的位置，目前的前五名依序為三星、蘋果、小米、OPPO及vivo。

▼華為消費者業務CEO余承東。

▲華為消費者業務CEO余承東。（圖／CFP）

根據華為的財報，2020年華為消費者業務年度收入4829億元，同比增長3.3%，手機產品出貨量大幅下滑，顯示制裁所造成的巨大影響。

余承東先前也曾說，被美國方面多次制裁後，華為手機業務受到嚴重影響，思來想去，華為決定賣車，可以彌補手機業務銷量受到影響造成利潤上的下滑問題。

余承東還說，華為手機這種高頻、剛需、海量的產品遇到巨大的困難，智能電動汽車銷量雖然沒有手機那麼大，但是單價高、價值感高，是唯一能夠彌補手機銷量缺失的產品。

▲華為、電動車。（圖／路透）

ET快訊
比成人巴掌小！　450g「最袖珍公主」長大100天超漂亮
快訊／北市微風南京疑傳火警！警消逐層搜索
房務主管染疫　陳時中公布「這時段」曾到諾富特飯店自主健康管理
環抱巨乳閨蜜「捧奶幫遮點」！　妹頭全裸自拍貼IG：紀念一下
快訊／趙介佑選舉傳單曝光！　民進黨高層強力背書
台中女高中生遭撞死　「車載40名乘客」司機僅有2選擇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華為CEO朋友圈抱怨：高端市場被蘋果搶光　中低端讓給小米、OPPO

50歲富婆「喜嫁25歲小鮮肉」！婆媳同框成亮點　迎親現場尷尬炸

婆婆不幫忙帶小孩　媳婦竟在水瓶「偷裝硫酸」要她早點死！

浙江貨輪10名船員確診「均由印度輸入」　官方曝本土現況

身體比成人巴掌小！450g「最袖珍公主」努力長大 　100天後超漂亮

「寶貝我愛你」　上司與女職員突在工作群曬恩愛....同事尷尬退群

「大胃王吃播」迎末日！陸反食品浪費法通過　暴食影片最高罰40萬

197件女用內衣隨意擺放成藝術品參展　民眾爆：偷來的

17歲嫩妻突消失！慘男「幫人養兒」自己被警察抓走...藏驚悚真相

草地短裙妹被巨型風箏拉上天！　飛行7秒影片瘋傳

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

田馥甄「溜滑板慘跌重摔」：惜肉如金！　見陳珊妮忍不住狂笑...告狀「她很誤事」

一秒偽出國！「星展新加坡歡樂城」盛大展開 好吃、好玩又好拍

【型男當家】裹好裹滿，鹹香下飯！五分鐘快速上桌！| 金沙蝦球 | 飢餓廚房 | 游星淵 阮紹榮

羅志祥「我真的受夠了」掀「八卦之亂」！　被罵上熱搜第一…工作人員回應：他很無奈

Selina演媽「拒請教Ella」：她當成那樣！　演鬼片自己卻超怕..曝Hebe「想看笑話」

華為CEO朋友圈抱怨：高端市場被蘋果搶光　中低端讓給小米、OPPO

50歲富婆「喜嫁25歲小鮮肉」！婆媳同框成亮點　迎親現場尷尬炸

婆婆不幫忙帶小孩　媳婦竟在水瓶「偷裝硫酸」要她早點死！

浙江貨輪10名船員確診「均由印度輸入」　官方曝本土現況

身體比成人巴掌小！450g「最袖珍公主」努力長大 　100天後超漂亮

「寶貝我愛你」　上司與女職員突在工作群曬恩愛....同事尷尬退群

「大胃王吃播」迎末日！陸反食品浪費法通過　暴食影片最高罰40萬

197件女用內衣隨意擺放成藝術品參展　民眾爆：偷來的

17歲嫩妻突消失！慘男「幫人養兒」自己被警察抓走...藏驚悚真相

草地短裙妹被巨型風箏拉上天！　飛行7秒影片瘋傳

最不一樣的節目《料理之王2》　Lulu「晚1秒就差很多」

曾是北聯大哥也管不動兒子！趙介佑老出包還捅人　害老爸辭會長職

林子偉可以打6搶1、奧運　被雙城DFA移出40人名單

LIVE／急追染疫主管足跡！3員工發燒採檢　陳時中最新說明

金正恩超樂！北韓「自殺式」無人機測試成功　今年11月量產部署

LIVE／北市黨部染黑重創民進黨形象　趙映光1400出面說明

需求不如預期　外媒稱蘋果AirPods產量將削減3成

日媒爆江宏傑訴離福原愛「態度逆轉原因」！業界揭內幕：賠償金太驚人

快訊／大咖諧星染疫病逝！18天前確診「住進加護病房」　享壽63歲

日本「食物系美甲」Q到吃手手！五彩水果糖、鮭魚握壽司看了流口水

大陸熱門新聞

抖音滑到複製人　DNA鑑定結果出爐

短裙妹被風箏拉上天！　飛行7秒影片瘋傳

人妻獨自開房　老闆娘拒收被讚爆

身體比成人巴掌小！450g最袖珍公主努力長大

50歲富婆喜嫁25歲小鮮肉！婆媳同框成亮點

女兒死前寄酸菜藏字條：媽媽救我！母親捨不得吃錯過

13歲少女兩次出嫁！　父親收66萬聘金

美熟女亂倫已婚堂弟！甜蜜同居噩夢開始

「寶貝我愛你」 上司與女職員突在工作群曬恩愛....同事尷尬退群

陸委會：禁止仲介台人赴陸就業

台積電南京廠擴產　陸專家急籲禁止

婆婆不幫忙帶小孩　媳婦竟在水瓶偷裝硫酸

197件女用內衣隨意擺放成藝術品參展 民眾爆：偷來的

大胃王吃播迎末日　傳播暴食片最高罰40萬

更多熱門

相關新聞

打敗蘋果！三星市占率達2成2　奪回手機龍頭寶座

打敗蘋果！三星市占率達2成2　奪回手機龍頭寶座

根據市場研究機構Canalys表示，三星電子第一季手機出貨量7650萬支，市占率22%， 從蘋果手中奪回全球智慧型手機霸主頭銜，占全球總銷量的5分之1。而中國手機廠牌小米出貨量也激增，僅次於蘋果與三星。

蘋果Q2毛利率飆升至42.5％！創9年來最高　iTunes等服務收入躍升

蘋果Q2毛利率飆升至42.5％！創9年來最高　iTunes等服務收入躍升

蘋果Q2獲利增54%！主產品營收大幅成長　董事會批准2.5兆買庫藏股

蘋果Q2獲利增54%！主產品營收大幅成長　董事會批准2.5兆買庫藏股

晶片短缺將衝擊蘋果！庫克：Mac、iPad受影響

晶片短缺將衝擊蘋果！庫克：Mac、iPad受影響

全面取代英特爾　外媒曝蘋果「M2」晶片7月出貨

全面取代英特爾　外媒曝蘋果「M2」晶片7月出貨

關鍵字：

華為制裁余承東蘋果

讀者迴響

熱門新聞

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

快訊／台南汽車遭機車撞翻！車門凹陷女乘客慘死

家長曝「瑞莎教學」照力挺：親教還送體操鞋

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

房東要她搬離　房客超狂反擊

AV女優慘遭性侵　精神崩潰網擔心

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

案1120「重症陽性」威脅社區　未來3週關鍵

張誌家宣告「職業生涯」再起！　12年沒碰棒球現況曝光

快訊／林口康橋學校匡列198人全數採檢完畢！

更多

最夯影音

更多
蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎
救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面