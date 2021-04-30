華為CEO朋友圈抱怨：高端市場被蘋果搶光　中低端讓給小米、OPPO

▲余承東在朋友圈分享文章，抱怨美國制裁太狠。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

華為消費者業務CEO余承東30日在微信朋友圈上抱怨，美國在兩年不到的時間，對華為進行了四輪制裁，一輪比一輪狠毒，把華為的消費者業務逼到絕境，無法發貨，「高端市場主要都讓給了蘋果。」

余承東進一步指出，華為手機平板的國內市場高端讓給了蘋果，中檔及低端讓給了OPPO、vivo和小米等，海外讓給了蘋果、三星及國內同行。

根據蘋果最新財報，蘋果iPhone上季的銷量較去年同期增長65.5%，尤其是中國區的收入，更是實現了87%的增長。

不只如此，IDC和Canalys等第三方機構近期也公布了第一季度數據，顯示華為疊出了全球排名前五的位置，目前的前五名依序為三星、蘋果、小米、OPPO及vivo。

▼華為消費者業務CEO余承東。



根據華為的財報，2020年華為消費者業務年度收入4829億元，同比增長3.3%，手機產品出貨量大幅下滑，顯示制裁所造成的巨大影響。

余承東先前也曾說，被美國方面多次制裁後，華為手機業務受到嚴重影響，思來想去，華為決定賣車，可以彌補手機業務銷量受到影響造成利潤上的下滑問題。

余承東還說，華為手機這種高頻、剛需、海量的產品遇到巨大的困難，智能電動汽車銷量雖然沒有手機那麼大，但是單價高、價值感高，是唯一能夠彌補手機銷量缺失的產品。