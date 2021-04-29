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台灣國際熱氣球嘉年華繫留體驗免排隊！5月5日中午開放線上預購

▲▼ 2021台灣國際熱氣球嘉年華繫留體驗免排隊！5／5中午12點起開放線上預購。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲ 2021台灣國際熱氣球嘉年華繫留體驗免排隊！5／5中午12點起開放線上預購。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台灣年度觀光盛事「2021台灣國際熱氣球嘉年華」，即將在7月3日至8月16日登場，每年受到高度關注的「熱氣球繫留體驗」是旅客的必玩行程，台東縣政府29日公布今年線上繫留體驗預購票相關作業，將於5月5日(三)中午12點開放線上預購。超過8,800個繫留名額一次開放，歡迎球迷鎖定販售平台「台東慢漫遊」網站準時搶票！

縣長饒慶鈴宣布加碼延長至8月16日活動天數，從原37天加碼至45天，而今年繫留場次除了7月3日(六)開幕當天僅開放下午場外，7月4日至8月16日每日皆開放上午（05:30~07:00）及下午（17:00~19:00）兩場次，採現場購票與線上預約兩種購票方式。活動期間現場售票時間為每日上午5點與下午4點。線上預購則分為三階段開放，首波預購將於5月5日(三)中午12點在「台東慢漫遊」網站準時開賣，並且一次釋出8,800個繫留名額，每日上、下午場次各開放120個名額供旅客線上預購，每筆訂單限購4組。

▲▼ 台東限定版HELLO KITTY熱氣球超萌造型曝光　，熱氣球嘉年華加碼活動由37天延長為45天 。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

觀光處長余明勳表示，邁向第11年的「2021台灣國際熱氣球嘉年華」，除了讓熱氣球為旅客帶來歡樂，散發正能量以外，更希望旅客在旅遊期間，能夠實在感受到台東慢活氛圍帶來的真、善、美，體驗在地慢經濟的魅力。因此今年的線上繫留體驗預約套票，整合了當地有機觀光元素，超過30家旅宿合作業者、超過13家伴手禮合作店家；囊括各型遊程的特色體驗合作店家供旅客選擇，以主題旅遊套票形式推出，期盼藉由多元消費券的方式，要帶領旅客豐富完整深度體驗台東的天然美景、善良好客和美好環境。

交觀處指出，今年線上繫留體驗預約套票是結合各項旅遊服務，如旅宿、伴手禮、在地體驗等推出的「體驗套票」，將別於5月5日中午12點開賣「漫步台東套票」售價3,000元起、5月19日中午12點開賣「輕旅滿足套票」售價1,750元起、6月2日中午12點開賣「歡樂升空套票」售價550元起。

預購「漫步台東套票」更加碼贈送親子界超夯的育兒神卡「愛台灣博物館卡」(市價400元)寓教於樂，讓學童搭完熱氣球還可以憑博物館卡無限次數免費暢遊全台19個熱門博物館園區。有別於往年依日期分梯次銷售，逐次開放釋出預購名額的方式，今年所有的繫留體驗線上預約名額，將於5月5日全數釋出。繫留預購票可能在第一階段就售罄，將不會保留至第二或第三階段。若繫留預購票在第一階段售罄，想購買第二或第三階段套票的旅客，須等待其他旅客退訂釋出名額後才可購買；三組套票日期開賣後，若有旅客退訂釋出預約票名額，旅客也可依自己的行程需求任意選購。

「台東熱氣球繫留體驗套票」線上預約，請至「台東慢漫遊」網站：https://taitung.funcard.com.tw/
「2021台灣國際熱氣球嘉年華」活動詳情，請參閱活動官網：https://balloontaiwan.taitung.gov.tw/
「愛台灣博物館卡」資訊，請參閱官網：https://museumpass.welcometw.com/

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