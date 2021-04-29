買艾莎「遇到親家母」嚇歪！1.7萬人傻眼：Elsa崩壞　本尊其實是她

▲《冰雪奇緣》連續兩部全球票房突破10億美金，人氣超高。（圖／迪士尼提供）

網搜小組／周亭瑋報導

經典動畫《冰雪奇緣》的女主角Elsa，是許多小朋友心中的女神，不過一名女網友今天逛賣場時，赫然發現艾莎娃娃大走鐘，還狂飄嬸味。奇葩畫面狂吸1.7萬人圍觀，大票網友看傻了眼，毒舌吐槽「這是仙吐瑞拉肚子！」

女網友今在「路上觀察學院」驚呆發文，直呼「想買艾莎結果遇到親家母！」從畫面中可見，有別於Elsa膚白貌美，妝容精緻艷麗，這位公主不僅大餅臉，五官扁塌，且妝容也莫名有一股嬸味。

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▲這位太太......。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

不過，經《ETtoday新聞雲》記者比對髮色、造型還有衣著等，其實這個娃娃並非Elsa，而是仙杜瑞拉才對，但仍不能否認崩壞的事實。

照片PO出短短5小時，已超過1.7萬人按讚，上百人轉發，眼睛業障重的網友們，不禁壞笑直呼「這神仙教母吧哈哈」、「好親切的感覺」、「阿唷～親母阿」、「是你忘了開美肌啦」、被阿嬤帶大的」、「麵差點從鼻孔出來」；還有許多人糾正原po，「這是仙杜瑞拉」、「她本來就不是艾莎，是灰姑娘啦」、「可是這是仙杜瑞拉啊」。

▼其實這是仙杜瑞拉才對。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）