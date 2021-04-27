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嘉義縣第3個失智共同照護中心揭牌　灣橋榮民醫院雀屏中選

▲台中榮灣橋分院失智共照中心揭牌。（圖／榮民醫院提供）

▲台中榮灣橋分院失智共照中心揭牌。（圖／榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為因應超高齡社會的來臨，27日上午，由嘉義縣長翁章梁、議會李光耀秘書長、竹崎鄉曾亮哲鄉長、李世強院長、張貴忠議員、衛生局趙紋華局長、社會局蔡淑真主任秘書、嘉義榮服處郭豫臨處長、中坑營區籃貫榮旅長、黃敏偉副院長等人，還有多位村長、協會理事長、失智據點及長照機構負責人等，一起在中榮灣橋分院，為嘉義縣第3個失智共同照護中心揭牌，同時也代表嘉縣健全優質失智服務，步上另一個里程碑。

▲台中榮灣橋分院失智共照中心揭牌。（圖／榮民醫院提供）

▲翁章梁與共照中心長輩互動。（圖／榮民醫院提供）

翁章梁表示，至109年6月推估嘉義縣50歲以上失智者約有8,000多人，占全縣人口比率1.6%，也就是說62人中有一個失智，為了延緩者失能及失智，縣府積極推動長照2.0照顧服務體系，到現在嘉義縣共設置29處失智照護據點，讓民眾就近可獲得資源協助；另針對輕中度以上的失智者，設置15個日照中心；而為精進周全失智服務網絡，連同今日揭牌的中榮灣橋分院，共設置3個失智共同照護中心，提供失智者早期診斷及轉介、輔導提升失智據點專業及量能、訓練相關失智照護人才等，打造嘉義縣成為失智友善縣市。

▲台中榮灣橋分院失智共照中心揭牌。（圖／榮民醫院提供）

中榮灣橋分院承接屯區「失智共同照護中心」，輔導水上鄉、溪口鄉、民雄鄉、竹崎鄉、中埔鄉及阿里山鄉等6鄉鎮，9個失智據點，協助據點提升服務品質及量能；並提供病人、家屬及一般民眾有關認知功能障礙健康識能教育之宣導。更重要的是，因應未來認知功能障礙服務需求增加，針對醫事人員、長照人員及照服員專業知識輸送，提供失智症照護知能及照護培訓，以符應未來失智人口群的醫療及照護需求。

「失智」又稱「認知功能障礙」，依據衛生福利部100年至102年的委託研究發現，65歲以上老人罹患失智症流行率為8%，推估目前至少有30萬以上長者有失智狀況，且隨著年齡增加而增加，90歲以上長者則高達近3成7有失智症；另依台灣失智症協會推估，未來的46年臺灣失智人口數，平均每天將增加近36人；每40分鐘增加1位失智者的速度成長。

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