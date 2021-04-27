欠租金被房東限期搬離　女房客超狂反擊：妳確定沒觸法

▲女房客積欠房租被驅趕，強硬對房東喊「妳先拿法院通知書過來」。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市一名女房東2020年7月透過仲介，將一間房子租給一名女房客，不料對方10月就開始不給租金，她只好寄存證信函要求對方「不付租金請搬家，否則提告」，不料對方竟反過來要她拿出法院通知書、威脅知道如何循法提告等，讓他聽了真的非常生氣，最後費了好大一番功夫才讓女房客願意搬離。

女房東2020年7月將一間房子租給女房客，不料對方3個月後就開始積欠房租不繳，就算押金被扣光光仍拒絕支付租金，她無奈只好先寄存證信函，要求對方不付租金請搬家，不料對方竟然理都不理，當她上門告知要限期搬離時，女房客態度竟然相當強硬，還要求她拿出「法院（返還房屋）通知書」再來談。

影片中可以看見，女房客說「所以妳要先拿，妳的法院通知書過來」、「我還是要跟你講，如果真的做這個行為（收回房屋），請妳要先確保一下，這是否有觸法的問題」。除此之外，女房客還一度提醒，她知道如何循法提告，屆時會產生租金返還、遷讓房屋等，還有高額裁判費負擔，讓房東聽了又氣又無奈。

女房東後來向女房客提告詐欺，費了好大一番功夫對方搬離，誇張的是她在對女房客提告期間，透過司法院的資料檢索系統發現，女房客2015年起就有多次類似行為，積欠6名房東總共119萬多元，真的非常離譜，希望未來不要再有其他受害者。

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