史上最大宗！高雄進口商走私10萬多顆子彈　1顆成本僅10元

▲去年刑事局破獲史上最大案10萬發子彈，圖為行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇赴刑事局慰勉有功人員。（資料圖／記者張君豪攝）

記者洪靖宜／高雄報導

刑事局去年破獲史上最大宗的制式子彈走私案！一家國際開發公司替某射擊協會從賽普勒斯合法進口霰彈，但卻在其中夾藏了超過10萬多顆非法制式子彈，被警方於機場攔截，隨後立刻展開調查，發現陳男僅以台187萬8592元取得這批子彈，換算下來一顆子彈約10元，高雄地檢署偵查後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》起訴陳。

高雄進口商陳姓男子（39歲）於109年8月間受嘉義市體育會射擊委員會委託代理，向內政部警政署遞件申辦進口射擊運動槍支彈藥，取得從賽普勒斯共和國進口的8萬3300顆RC牌霰彈，但陳男卻以合法掩護非法，趁機夾藏9釐米子彈9萬9700顆及380AUTO子彈500顆，合計私運進口子彈10萬200顆。

檢警獲報後，去年10月29日趁報關領貨之際，與海關查緝人員開箱查驗，並當場搜出陳男未申報的子彈，檢警並於隔天在桃園市某間飯店內拘提陳男到案，警方詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，將陳男移送高雄地檢署偵辦。

警方查出陳男取得這批子彈的費用價格是5萬5010元的歐元，換算台幣約187萬8592元，若以總數18萬顆計算，換算買1顆子彈只要約10元。

陳男落網後辯稱是誤裝，但檢警查出這批非法子彈是包夾在RC2牌8萬3300顆霰彈裡面，試圖以合法掩飾非法，因為外包裝標示為RC2霰彈，裡面只有上面2層和最底層RC2霰彈，其他都是非法走私的子彈，數量共有400盒、5個棧板之多，以數量和夾帶方式來看，都是刻意填裝掩飾非法進口子彈的部分，難以想像是誤裝。

檢方據此認為陳男為圖牟利，竟非法運輸龐大數量的子彈，若子彈流入民間恐造成嚴重治安問題，且陳男否認案行，又於案發後將與外國軍火商聯絡的電子郵件刪除，湮滅罪證，毫無悔悟之心，高雄地檢署偵查後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》起訴。

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