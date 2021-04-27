奧迪女「死者要我拒檢」　母：警方是對的！但為何第二槍朝駕駛座

記者陳俊宏／綜合報導

29歲林姓女子駕駛奧迪休旅車拒檢，衝撞員警遭連開兩槍，其中一槍擊中副駕駛座的友人送醫不治。死者母親說，警方執法是對的，但為什麼開兩槍，第一槍是對空鳴槍，第二槍而是朝駕駛座致人於死，希望檢察官調查。林女供稱，是死者要求她拒檢，被檢方裁定3萬元交保。檢方對警方開槍一案將另案偵辦，解剖死者釐清案情。

據了解，林女與30歲林姓死者曾一起在酒店陪酒，加上兩人丈夫是麻吉，感情相當好，就在雙方丈夫相繼因涉及毒品案入監服刑後，死者從花蓮搬到新莊與林女租屋同住。

▼林女開車衝撞警方，之後自行投案。（合成／翻攝臉書、記者陳以昇攝）



警方調查，林女的丈夫4月初入監服刑前，到高雄一家當舖，以35萬元購買一部奧迪Q7權利車。25日晚間10時許，新莊警分局執行擴大臨檢，在中港東路、中港三橋口設置路檢點。

林女剛好開著奧迪車載著死者要到林口找朋友，行經路檢點時，見警員要求降窗查看有無酒駕，她鎮定受檢。就在林女準備開離時，警方從車牌查出車主是名通緝犯，立即上前攔車。

林女由於無照駕駛加上車內藏有大量毒品，立即猛踩油門加速離開，她先衝撞停等紅綠燈的小貨車。潘姓警員制止無效，擔心衝撞波及無辜，隨即拔槍朝擋風玻璃及左前車窗開了2槍，但仍被對方開車逃逸。據悉，第一槍打到車子的擋風玻璃，第二槍打中車窗後，又擊中副駕女子，子彈從她的左腋下穿過後，又從右下腹穿出。

▼新莊女拒檢。（圖／記者陳以昇翻攝）



▼林女將中彈的友人丟包醫院。（圖／記者陳以昇翻攝）



林女逃離路檢點後，聽到友人痛苦說「姐！我受傷了，帶我去醫院」，鮮血將椅墊都染紅，當晚11時許，才慌張地將對方送往林口長庚醫院急診室，丟包後棄車搭計程車逃回新莊租屋處，在朋友建議下偕同律師到新莊分局投案。據了解，死者有多項重大前科，如槍砲、毒品、擄人等。

死者母親說，警察執法是對的，「我的疑點是說，為什麼兩槍，第一槍是對空鳴槍，第二槍不是對輪胎，而是朝駕駛座致人於死命」，她覺得警察是不是執法過當，「開槍好像就隨便亂揮、射擊」，希望檢察官調查。她也說，女兒還有一個小孩要養。

針對員警開槍一事，新莊分局表示力挺，這名潘姓員警因為社會大眾及自身安全遭受危害，情況緊急、危害迫在眉睫，為保護員警及他人安全，依照警械使用條例正確大膽用槍防衛，警方絕對支持，也呼籲民眾不要挑戰警方嚴正執法。

警方在林女車上搜出10包毒品，全案依妨害公務罪、公共危險及毒品條例等罪移送地檢署偵辦。《聯合報》報導，林女供稱，是死者要她拒檢，被檢方裁定3萬元交保。至於警方開槍一案，檢方將另案偵辦，解剖死者釐清案情。

▼林女駕駛的奧迪。（圖／記者陳以昇翻攝）



▲▼奧迪車上的彈孔。（圖／記者陳以昇翻攝）



▼死者母質疑警方執法過當，希望檢方能查明真相。（圖／記者陳以昇翻攝）

