蘇貞昌啟動「台鐵改革」：偏鄉小站虧損、退休金59億政府吸收

▲交通部長王國材出席台鐵改革會後記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）



記者陶本和／台北報導

在台鐵太魯閣事故後，政府啟動改革工程，行政院長蘇貞昌25日上午聽取交通部提出「台鐵改革」報告，拍板「安全、安定、轉型」三大目標。交通部長王國材在會後表示，未來偏鄉小站的虧損，以及舊制退休金每年約59億元，將由政府負擔。

太魯閣擦撞事故才剛塵埃落定，事隔不到一個月又發生台鐵宜蘭工程段廠商違反施工安全規定導致擦撞事件。

對於台鐵改革的工程，蘇貞昌上午親自聽取王國材、台鐵局長杜微報告台鐵重大改革措施，會中也邀請行政院秘書長李孟諺、工程會主委吳澤成、人事行政總處、國發會與財政部等出席。

王國材在會後記者會上表示，首先在「安全」部分，台鐵目前有500多個工程，其中204個是臨軌工程，已經要求全面停工；他說，接下來會等鐵道局確認相關施工安全規定到位，查核、改善完成後才會允許復工。

其次，王國材指出，台鐵的新建工程，將由鐵道局來辦理，關鍵在於鐵道局工程能量優於台鐵局；此外，台鐵局會就北、中、南、東等四地，成立協調會報，指派資深主管進駐，除了就運工機電整合，也要對工程有實質督導。

在施工安全上，王國材表示，會全面檢視包括施工、邊坡防護工程的安全措施；他說，財政部國產署也願意無償提供土地給台鐵，作為安全改善工程使用，未來時程也會加速。

王國材進一步表示，會強化進出工地AI智慧管理、安全防護措施，將要求所有工程督工人員都要配發無線電設施，一有狀況可立即通報、緊急應變處理。

至於「安定」部分，王國材表示，台鐵服務路線中，小站、偏鄉服務是政策服務，這不能夠減少，因此虧損將會由政府補貼，要讓台鐵沒有後顧之憂；另外，有關每年應負擔的退休金及衍伸的利息也會由政府吸收。

在預算方面，王國材表示，台鐵現有40多個無人招呼站、服務性站有20個，每年虧損約11億新台幣；而舊制退休金每年要付40億元、利息8億元，這部分則由政府負擔，不會讓台鐵在沉重壓力下省成本而影響安全。

王國材也承諾，台鐵員工在整體改革過程、組織局部調整過程中，薪資、福利等權益並不會改變，會讓台鐵同仁安心、專心讓營運安全、服務也要到位。

最後是「轉型」工作，王國材表示，會在確保員工權益前提下，由相關部會、專業人士、外部專家共同討論，在安全等相關建設完成後，進行台鐵朝「企業化」轉型規劃。