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社會 社會焦點 保障人權

熱血救人！彰化小貨車倒車撞傷阿嬤　4醫護路過幫忙超專業

記者唐詠絮／彰化報導

永靖一輛小貨車倒車，疑似不慎擦撞到1名阿嬤，正巧被宏仁醫院醫療體系旗下清馨居家護理所護理師、醫檢師等4人目擊，隨即下車協助包紮止血、聯絡家人、撐傘遮陽，直到救護車抵達送醫，過程全被民眾拍下po上臉書《我是永靖人(枝仔冰)》，網友稱讚「台灣最美的風景就是人」。

▲宏仁醫院4名醫護師協助車禍阿嬤。（事故現場圖片來源 / 臉書《我是永靖人(枝仔冰)》）

▲宏仁醫院4名醫護師協助車禍阿嬤。（事故現場圖片來源 / 臉書《我是永靖人(枝仔冰)》）

這起事件發生在23日上午約10時許，護理師賴俐蓓等人行經時，救護車尚未到場，阿嬤仍躺在滾燙柏油路上，4人隨即下車了解阿嬤傷勢，發現阿嬤右腳骨折、右手臂擦傷出血，隨即幫忙包紮止血、撐傘遮陽，並協助聯絡家人，直到救護車趕抵交接。

▲宏仁醫院4名醫護師協助車禍阿嬤。（事故現場圖片來源 / 臉書《我是永靖人(枝仔冰)》）

▲宏仁醫院4名醫護師協助車禍阿嬤。（圖片 / 翻攝臉書《我是永靖人(枝仔冰)》）

這起熱血救護過程，被民眾拍照po上臉書《我是永靖人(枝仔冰)》，吸引近千名網友按讚，網友紛誇讚「台灣最美的風景就是人」、「人間處處有溫情」、「真棒的醫護人員」。

賴俐蓓說，目擊當時只想趕快下車檢查阿嬤傷勢，且醫護人員天職就是救人，因此同車4人隨即下車，沒想到被拍照po網，覺得很不好意思，但也指出有能力救人是好事，相信所有醫護人員遇到也都會這麼做。

▲宏仁醫院4名醫護師協助車禍阿嬤。（事故現場圖片來源 / 臉書《我是永靖人(枝仔冰)》）

▲宏仁醫院4名醫護師協助車禍阿嬤。（圖片 / 宏仁醫院提供）

清馨居家護理所護理長董雅玲說，4名護理師、醫檢師平常就很熱心，這次路上熱血救人，會提報表揚。宏仁醫院護理部主任蕭麗紋說，512護師節前夕，很欣慰體系內醫護人員能秉持平常訓練「關懷民眾」、「嘉惠病患的心」宗旨，發揚護理師救人天職的使命。

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