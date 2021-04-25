歐盟關注陸百艘船集聚集牛軛礁　陸：停止搬弄是非、挑撥離間！

▲大量陸籍船隻進入南海牛軛島海域。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

歐盟對外行動署發言人24日發表聲明，指近期南海局勢緊張，中國大型船隻在牛軛礁附近活動「危及該地區和平與穩定」。對此，中國大陸駐歐盟使團表示，牛軛礁是中國南沙群島的一部分，該礁及其附近海域向來是中方漁船的重要作業區和避風點，「近期中方漁船在那裡作業、避風合理合法，何來危及地區和平與穩定之說？」

陸駐歐盟使團發言人指出，中國駐歐盟使團發言人稱，中方在南海的主權和權益是長期歷史過程中形成的，符合國際法，所謂「南海仲裁庭」一開始就是建立在菲律賓違法行為和非法訴求基礎上，不具備合法性，所做裁決是無效的。

陸駐歐盟使團發言人提到，中方不接受、不承認該裁決，堅決反對任何基於該裁決的主張和行動，「當前南海局勢總體穩定，中方同包括菲律賓在內的地區國家就有關問題保持密切溝通。近年來地區國家和國際社會都看得很清楚，南海面臨的不穩定因素和安全風險主要來自域外。」

陸駐歐盟使團發言人強調，南海不應成為個別國家對華遏制打壓的工具，更不應成為大國競爭的角力場，「中方敦促歐方尊重地區國家間妥處分歧、維護南海局勢穩定的努力，停止搬弄是非、挑撥離間。」

菲律賓國防部上月指出，3月7日有約220艘中方「民兵船」在牛軛礁停泊，將會每天派遣戰鬥機至該海域進行監視，並加強在南海的海軍部署，維護國家主權。