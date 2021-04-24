加密幣交易所27歲老闆跑了！　投資人560億血汗錢泡湯

▲THODEX創辦人奧澤已受到國際追緝。（圖／免費圖庫pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

土耳其大型加密貨幣交易所THODEX失去維持營運的財務能力後，27歲創辦人奧澤（Faruk Fatih Ozer）已逃出其國境，數十萬名投資人高達20億美元（約560億台幣）的積蓄可能泡湯，土耳其已對奧澤展開國際追緝行動。

根據《CNN》報導，奧澤20日晚間近8時被發現飛往阿爾巴尼亞，土耳其已設法發布紅色通緝令，求助國際刑警幫忙尋找、暫時逮捕奧澤回國。THODEX的帳戶已被凍結，目前土耳其警方已拘留62名相關人等，仍有16人逍遙法外。

一名受害者律師表示，近39萬名活躍用戶的資金恐怕已經泡湯，損失上看20億美元。但奧澤週四又在THODEX聲明，約有3萬名用戶受影響，也承諾會進行賠償，並回到土耳其接受制裁。

土耳其3月通膨率達到16.2%，是央行目標（5%）的3倍以上，THODEX加密貨幣的熱潮吸引不少土耳其人，希望藉此避免通膨猖獗和匯市動盪衝擊儲蓄，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）資深經濟顧問埃爾泰姆（Cemil Ertem）對此表示，他們會盡快制定加密貨幣市場的相關法規，抵擋這類金字塔騙局。