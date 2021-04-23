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全台第一台歌仔戲行動胖卡車開進山區　為傳統藝術帶來新方向

▲宜蘭悟遠劇坊打造的全台第一台歌仔戲行動胖卡車【梨猿號】開進山區了，23日在台南市左鎮光榮國小與師生同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲宜蘭悟遠劇坊打造的全台第一台歌仔戲行動胖卡車【梨猿號】開進山區了，23日在台南市左鎮光榮國小與師生同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由宜蘭悟遠劇坊打造的全台第一台歌仔戲行動胖卡車【梨猿號】開進山區了，23日在台南市左鎮光榮國小與師生同樂，團長簡育琳與執行長林紋守華麗的小生與小旦裝扮風靡全場，劇坊並且即席演出，寓教於樂，讓小朋友感受傳統藝術之美。

宜蘭是歌仔戲的原鄉，悟遠劇坊曾到新加坡、法國、捷克等地登台，傳統戲曲傳承工作不遺餘力；劇坊深入學校、民間社團開班傳承，以兒童歌仔戲為教學媒介，協助地方培育歌仔戲人才。

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▲宜蘭悟遠劇坊打造的全台第一台歌仔戲行動胖卡車【梨猿號】開進山區了，23日在台南市左鎮光榮國小與師生同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

去年4月劇團規劃歌仔戲行動胖卡車【梨猿號】，整台車以歌仔戲的元素打造，取名梨猿號是希望可以像猴子一樣，翻山越嶺到各地甚至偏鄉演出，推廣歌仔戲讓更多小朋友知道，特殊配色及造型，走到哪裡都是民眾矚目焦點。

悟遠劇坊執行長林紋守表示，新冠肺炎疫情對各種藝文展演活動受到衝擊，【梨猿號】讓歌仔戲走到哪唱到哪，今年由文化部指導、國立傳統藝術中心贊助，到宜蘭、新北、基隆、彰化、雲林、嘉義、台南等地巡迴，走入學校、社區，舉辦22場次巡迴，讓更多人認識歌仔戲。

劇團也貼心準備了小戲服，讓小朋友們體驗粉墨登場的趣味，從走位、身段、甚至妝容，都做了詳細的示範及解說，原本只在廟口戲台，甚至電視上才能看到的歌仔戲人物出現在眼前，讓師生都相當興奮，連一旁化石園區的志工都忍不住出來合照，果真是魅力無法擋！


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