刻偶師蘇明雄師徒「潮州尪仔」　屏東戲曲故事館展出

▲刻偶師蘇明雄（中）師徒「潮州尪仔」， 屏東戲曲故事館即日起展出 。（圖／文化處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東潮州不僅是戲曲文化發源地，戲偶工藝更是精巧絕倫。在布袋戲界享有聲譽的「潮州尪仔」，便是出自刻偶師蘇明雄之手，蘇明雄與林志明師徒二人，即日起至10月17日，在屏東戲曲故事館展出『頭頭是道-潮州尪仔風華展』，展出近80件偶頭作品。

▲▼上蘇明雄、林志明作品。

80歲的蘇明雄，從事刻偶工作超過50年，憑著對雕刻的熱愛與興趣，一方面鑽研精進製偶技藝，一方面順應布袋戲發展風潮戲偶造型與時俱進，至今已製作出上萬顆偶頭，目前仍持續投入戲偶工藝，是南台灣著名的刻偶師。

他的戲偶作品以五官彩繪細膩、粉面光亮鮮明、經久耐用不怕碰撞著稱，自70年代起名聲遍及全台，其所製作的戲偶，有「潮州尪仔」的美名，不僅深受業界喜愛，也吸引布袋戲偶愛好者的競相收藏。

蘇明雄表示，戲偶大多依據戲班的需求進行製作，也會隨著地區與各派別的不同，創作造型互異的戲偶作品，像是雲林、彰化、臺中、臺南、高雄、屏東等地，所需求的尪仔角色皆不相同；而戲偶風格很看地方流行，加上金光戲盛行年代，又生產出更多千奇百怪、天馬行空的特殊偶。

蘇明雄打趣地說，曾經有人跟他說他的尪仔在做金光戲的時候特別好看，請他去現場瞧瞧，那時他坐在台下等待，當燈光一打，戲偶看上去果然特別光潔明亮，格外醒目，「沒親眼見到還真不知道會有這種效果」。

縣府文化處指出，該展以傳統偶頭工藝的技藝傳承與知識傳遞的角度切入，透過蘇明雄師徒二人的精華作品展示，帶領觀眾一探潮州尪仔的工藝風華，深刻了解布袋戲製偶工藝的文化價值、時代意義及工藝傳承的精神。

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